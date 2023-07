Comissão de arbitragem afasta árbitro que marcou pênalti contra o Goiás

O árbitro Bruno Arleu Araújo (Fifa/RJ) foi afastado pela Comissão de Arbitragem da CBF após marcar pênalti que resultou no gol da vitória do Santos sobre o Goiás na Vila Belmiro, no último domingo (9). A informação é do UOL.

O presidente da Comissão Nacional de Arbitragem, Wilson Seneme, se manifestará publicamente sobre a decisão na manhã desta terça-feira (11).

A compreensão da comissão é que houve erro de Bruno Arleu Araújo ao marcar pênalti de Lucas Halter, do Goiás, sobre Joaquim, do Santos. O árbitro recebeu a sugestão para revisar o lance com auxílio do vídeo, o fez, mas manteve a decisão de campo.

Esta é a segunda vez que Bruno Arleu Araújo é afastado após erro de arbitragem em jogos do Goiás, mas a outra vez foi um erro contra o Fortaleza, que empatou por 1 a 1 com o Goiás pela 10ª rodada do Brasileiro de 2022, na Arena Castelão. Na ocasião, o árbitro foi afastado após não marcar um pênalti do zagueiro Caetano, do Goiás, sobre Yago Pikachu, do Fortaleza.