Como o Goiás ganhou a Copa Verde: brilho de Maguinho, time alternativo e interino na final

Campeão da Copa Verde em 2023, o Goiás teve histórias marcantes ao longo da campanha do inédito título do torneio regional. Foram sete partidas disputadas, teve virada na semifinal, defesa sólida, brilho de Maguinho e o esmeraldino campeão com técnico interino.

Neste ano, a Copa Verde foi disputada no início da temporada. Em edições anteriores, o torneio ocorreu no final de cada ano, em alguns casos encerrando temporadas. Por isso, em meio à fase final do Goianão 2023, a decisão do Goiás foi de escalar formações alternativas - a exceção foi o jogo da volta da decisão, contra o Paysandu.

União-MT, Brasiliense, Cuiabá e Paysandu foram os times que o Goiás enfrentou na campanha do título da Copa Verde.

Até o jogo de ida da final da Copa Verde, o Goiás optou em jogar com time alternativo. Contra União, Brasiliense e Cuiabá, o time esmeraldino foi comandado pelo técnico Guto Ferreira. Todos os confrontos ocorreram antes da final do Goianão. Após o Estadual, o treinador foi demitido do clube e Emerson Ávila assumiu de maneira interina e segue no comando da equipe.

Na 1ª fase da Copa Verde, o Goiás bateu o União-MT por 3 a 0. O jogo ficou marcado pela estreia do atacante Gabriel Novaes pelo clube esmeraldino. Ele marcou dois gols no triunfo que levou o time esmeraldino às quartas de final - Philippe Costa fez o outro.

Na fase seguinte, o desafio foi contra o Brasiliense. No que talvez tenha sido um dos piores jogos do Goiás no ano, os times empataram sem gols na ida. No duelo de volta, o argentino Palacios fez rapidamente, aos 12 minutos do 1º tempo, o único gol do triunfo que levou o clube esmeraldino à semifinal.

A classificação teve um susto. Aos 45 minutos do jogo da volta, o atacante Yuri Mamute chegou a empatar a partida, mas o gol que levaria a decisão para os pênaltis foi anulado, por impedimento do jogador na jogada.

Palacios, autor do gol sobre o Brasiliense, comemora com outros jogadores do Goiás, na Serrinha (Wesley Costa / O Popular)

Na semifinal, o Goiás desafiou o primeiro time de Série A neste ano: o Cuiabá. Pela primeira vez na Copa Verde, o time esmeraldino foi vazado e perdeu. Na ida, o Dourado fez 1 a 0 e abriu vantagem.

Ao longo desse período de jogos, que ocorreram entre os dias 22 de fevereiro e 29 de março, o lateral direito Maguinho foi um dos alvos de críticas da torcida esmeraldina. O jogador costumava ser vaiado nos jogos e xingado em alguns momentos.

Classificação à final

Quis o destino que saísse da cabeça de Maguinho o gol da classificação à final da Copa Verde. No jogo da volta da semifinal, o Goiás precisava vencer por dois gols de diferença para avançar à decisão no tempo regulamentar. Lucas Halter abriu o placar no primeiro tempo, depois de cruzamento, que é o modo que o Goiás mais utiliza para marcar gols na temporada.

Depois do intervalo, aos 28 minutos, Maguinho também aproveitou cruzamento para marcar o segundo gol esmeraldino na partida e levar o time goiano para sua primeira final de Copa Verde. Ao término do jogo, o lateral direito foi ovacionado pelos torcedores e emplacou sequência positiva pelo Goiás.

Na final, o Goiás não tomou conhecimento do Paysandu e fez 4 a 1 no placar agregado. Maguinho e Philipe Costa anotaram na vitória de 2 a 0 na ida, enquanto Vinícius e Matheus Peixoto fizeram no triunfo de 2 a 1 na volta.