Como o Vila Nova decidiu contratar Marquinhos Santos

O Vila Nova fez uma espécie de “processo seletivo” para chegar à contratação do técnico Marquinhos Santos, que assume o time colorado após a demissão de Claudinei Oliveira. O treinador de 44 anos foi um dos profissionais procurados pela diretoria vilanovense e o acerto ocorreu na manhã desta sexta-feira (4).

Desde a demissão do técnico Claudinei Oliveira, o Vila Nova elencou alguns requisitos que o novo treinador deveria preencher. Perfil de trabalho, conhecimento sobre o elenco do Vila Nova, modelo de jogo que se encaixe com os jogadores à disposição no atual plantel do Tigre e forma como gere o grupo foram alguns deles.

Em relação ao modelo de jogo, a diretoria do Vila Nova conversou com treinadores sobre padrões para a equipe e sistemas táticos, por exemplo. A ideia era entender se o técnico consultado faria algum tipo de mudança drástica na forma do Tigre jogar, considerando o perfil de atletas que estão à disposição para a sequência da Série B.

Na quinta-feira (3), o diretor de futebol Frontini conversou com alguns treinadores. Gilson Kleina, por exemplo, teve negociação iniciada, mas não houve acerto financeiro entre as partes. A repercussão negativa da torcida foi considerada, mas o desfecho não ocorreu por causa do aspecto financeiro.

Outros técnicos foram procurados: Antônio Carlos Zago, Jorginho, Zé Ricardo e Barbieri. Não houve avanço nas conversas após pedidos de salários considerados altos pela diretoria vilanovense e também porque em alguns casos, como de Jorginho, os treinadores explicaram que aguardam por propostas de equipes da Série A.

Marquinhos Santos foi o treinador que melhor se encaixou nos requisitos. A negociação foi rápida, começou na quinta e foi concluída na sexta.

O treinador chega ao Vila Nova com Edison Borges, que vai atuar como auxiliar na comissão técnica. Os dois terão sábado (5) e domingo (6) de trabalho com o elenco vilanovense antes da estreia pelo Tigre na segunda-feira (7) contra o Juventude, fora de casa, pela 22ª rodada da Série B.

A principal missão de Marquinhos Santos será fazer o Vila Nova voltar a vencer na Série B. O time colorado não ganha há cinco rodadas, caiu da liderança para a 7ª colocação, mas internamente o ambiente é de confiança na mudança no comando técnico.