Como o Vila Nova deve formar o time com Fernando Reges; veja possibilidades

O retorno do volante Fernando ao Vila Nova iniciou o debate sobre como o jogador será inserido no time titular da equipe colorada. O atleta de 36 anos se tornou ídolo no Porto e Sevilla, além de ter atuado por anos no Manchester City e Galatasaray, como primeiro volante. Só que essa foi a função exercida por Ralf no ano passado.

O técnico Higo Magalhães considera a possibilidade de utilizar a dupla como titular. A previsão é que Fernando só reestreie pelo Tigre a partir da 5ª rodada do Campeonato Goiano. Ele trata um problema no ombro, e o clube tem cautela quanto à utilização do jogador colorado neste início da temporada.

Fernando foi revelado pelo Vila Nova como primeiro volante e nessa função ele construiu carreira na Europa. O jogador se destacou, além de desarmes, por ser um especialista em bolas recuperadas, que são interceptação de passes em movimento. São exatamente as características que Ralf mostrou ao longo da carreira e o fez se tornar titular no Tigre.

Para analistas consultados pelo jornal, Fernando é um jogador de nível de Série A e que pode ajudar o Vila Nova de diferentes maneiras, até jogando mais avançado como segundo volante. Chegar ao ataque, porém, não é o ponto forte do atleta que retorna ao clube que o revelou após 17 anos.

No Sevilla, seu último time no futebol europeu, por exemplo, Fernando atuava como primeiro volante e jogava ao lado de dois meias. Um deles era o croata Rakitic e o outro variava nos jogos, Djibril Sow ou Boubakary Soumaré.

No Porto, primeiro clube de Fernando na Europa, no Manchester City, em que o goiano jogou por três temporadas, e no Galatasaray, equipe em que ele permaneceu por duas temporadas, o jogador não mudou sua função e atuou como primeiro volante.

“Fernando é uma contratação espetacular. Tem nível para jogar em todos os times das séries A e B. No Sevilla, ele fazia uma função um pouco mais defensiva, sendo o primeiro volante junto ao Rakitic. No Vila Nova, ele pode sair mais para o jogo e avançar mais no ataque, chegando de surpresa. Porém, seu forte é a organização das jogadas: aquele volante que para a bola, cadencia o jogo e organiza o primeiro passe para os meias darem criatividade. No City era assim também”, comentou o jornalista Leonardo Miranda, colunista do ge.globo e formado em análise de desempenho pela CBF Academy.

O jornalista Cabral Neto, do Sportv, reforça que Fernando é um jogador de “vários recursos” e, por isso, pode ajudar o Vila Nova em mais de uma função como volante.

“O Fernando é muito forte na marcação, mas tem bom passe e sua experiência na Europa oferece outras possibilidades para atuar no meio-campo, variar questões táticas. É um jogador que pode ajudar na organização criativa do Vila Nova”, salientou o comentarista.

O técnico Higo Magalhães já esboçou prováveis formações táticas nos treinos de pré-temporada e o Vila Nova deve voltar a jogar com três meio-campistas e três atacantes. No ano passado, em boa parte da Série B, a equipe foi escalada com dois jogadores no meio-campo e quatro atacantes, como ocorreu na derrota para o ABC, que acabou com a possibilidade de acesso do time goiano.

“Há também a possibilidade de usar Ralf como zagueiro e ter Fernando como esse primeiro volante num 4-3-3. Ralf e Fernando formam uma dupla muito boa e experiente, e exigiria essa adaptação do Fernando em chegar mais na área, algo que ele não fazia tanto no Sevilla”, completou Léo Miranda.

Treinador

O treinador do Vila Nova conversou com Fernando nesta quinta-feira (11) e falou sobre como pretende utilizá-lo em campo. Eles foram campeões no último título goiano da equipe colorada em 2005.

Higo Magalhães, porém, deixou a entender no dia a dia no Vila Nova que pode tentar pregar peças em adversários e mudar posicionamentos de atletas no meio-campo para utilizar a melhor formação, que deverá ter Fernando no 11 inicial.

No elenco do Vila Nova, os volantes disponíveis são Fernando, Ralf, Bruno Matias e João Vitor. Os meias são Luciano Naninho, João Lucas e Estevão. A tendência é que três vagas fiquem disponíveis no setor do campo ou quatro, caso o treinador opte por escalar o Tigre no 4-4-2.