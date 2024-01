Como o Vila Nova prepara a estreia de Fernando para o clássico

A estreia do volante Fernando Reges pelo Vila Nova está mais próxima do que o previsto. O jogador de 36 anos será titular neste domingo (28), no clássico do Tigre contra o Atlético-GO, pela 4ª rodada do Goianão. A partida será disputada no OBA, a partir das 16 horas e a expectativa é de casa cheia.

Nesta semana, o volante iniciou os primeiros treinos completos com os demais companheiros do Vila Nova, incluindo lances de contato de jogo, uma situação que a comissão técnica, orientada pelo departamento médico por causa de uma lesão no ombro do jogador, decidiu evitar desde que Fernando iniciou atividades no clube, no dia 12 de janeiro.

Fernando, de 36 anos, está recuperado da lesão que sofreu no dia 3 de dezembro, no último minuto da partida entre Sevilla, seu ex-clube, contra o Villarreal pelo Campeonato Espanhol. Ele não precisou passar por cirurgia e o tratamento foi feito com exercícios de fisioterapia.

O retorno do volante para o Vila Nova foi anunciado na noite do dia 10 de janeiro. Na manhã seguinte, Fernando foi ao OBA, cumprimentou funcionários, jogadores e dirigentes antes de concluir aspectos burocráticos da transferência. Ele assinou contrato de dois anos com o Tigre. Na sexta (12), o jogador iniciou atividades com treinos físicos, que seguem até hoje.

“O Fernando vem realizando trabalhos individualizados na parte física, trabalhos de força, para melhorar a parte aeróbica dele. É um meio-campista e precisa muito dessas capacidades durante os jogos”, explicou o preparador físico do Vila Nova, Luis Fernando Goulart.

O volante só não será titular contra o Atlético-GO se algo fora dos planos do Vila Nova ocorrer antes do clássico. Fernando, inclusive, vai conceder entrevista coletiva nesta sexta-feira. O técnico Higo Magalhães também falará com a imprensa e pode confirmar quem deve deixar o time para a entrada do jogador: Ralf, João Lucas ou Bruno Matias.

O Vila Nova ainda não informou quanto tempo, mas Fernando terá um limite de atuação nas primeiras partidas pelo clube colorado. “Os primeiros jogos terão minutagem controlada, até porque o Fernando ainda precisa ganhar ritmo. Não será nada exagerado para não ocorrer alguma lesão. É um atleta com experiência grande, histórico de jogos e treinos importantes no ano passado e isso ajuda na retomada dele neste ano”, salientou o preparador físico do Vila Nova.

Desde que voltou para o Vila Nova, Fernando mostra no dia a dia muito respeito com os funcionários do clube. Não passa por ninguém sem falar um “boa tarde” e conversa com todos os companheiros e as “tias” da cozinha, por exemplo. É sorridente e dá atenção para todos que o param, inclusive torcedores na saída do clube ou em locais em Goiânia por onde passa.

O jogador tem residência fixa na cidade e, há algumas semanas, concluiu a busca pela escola dos filhos Isabelle e Fernando. Estar mais próximo da família foi o principal fator que fez o jogador voltar ao Brasil após 17 anos no futebol europeu.

Fernando rescindiu o vínculo com o Sevilla no início deste ano e recebeu propostas de clubes como Inter, Cruzeiro e Vasco. O volante tinha acerto encaminhado com a equipe gaúcha, mas o Vila Nova procurou o jogador e conseguiu convencê-lo a retornar para o clube que o revelou.