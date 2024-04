Como será o sorteio da 3ª fase da Copa do Brasil para Atlético-GO e Goiás

Os adversários de Atlético-GO e Goiás na 3ª fase da Copa do Brasil serão definidos na trade desta quarta-feira (17), a partir das 14h30, através de sorteio que será realizado pela CBF, no Rio. A competição nacional tem, no momento, 32 clubes, divididos em dois potes de 16 equipes cada um, para a definição da ordem dos confrontos.

Na 3ª fase da Copa do Brasil, as partidas serão de ida e volta, com jogos que têm previsão para serem disputados nas datas-base de 1º de maio (ida) e 22 de maio (volta).

A partir de agora, a Copa do Brasil terá os representantes do futebol brasileiro nas Copas Libertadores e Sul-Americana, além dos campeões das copas Verde e do Nordeste e da Série B.

Como campeão da Copa Verde, o Goiás está entre esses clubes que entram direto na 3ª fase. O Atlético-GO avançou desde a 1ª fase - passou por União Rondonópolis-MT e Real Brasília-DF.

No sorteio desta quarta-feira (17), o Atlético-GO está no pote 1, pelos critérios do Ranking Nacional de Clubes (RNC).

O Dragão ficará no pote 1, ao lado das equipes que estão nas competições continentais. Além do Dragão, estão no pote 1 os seguintes clubes: Flamengo, São Paulo, Palmeiras, Fluminense, Atlético-MG, Athletico-PR, Red Bull Bragantino-SP, Corinthians, Grêmio, Inter-RS, Bahia, Botafogo, Ceará e Cuiabá e Fortaleza.

No porte 2, aparece o Goiás, que entra na 3ª fase da Copa do Brasil porque conquistou o título da Copa Verde, ano passado. Há a possibilidade de que as duas equipes goianas se enfrentem, como ocorreu na edição 2022, quando o Dragão eliminou o alviverde na Serrinha.

No pote 2, além do Goiás, estão: Vasco, Juventude-RS, CBR-AL, Sport, Vitória-BA, Sampaio Corrêa-MA, Criciúma-SC, Operário-PR, Brusque-sC, Botafogo-SP, Ypiranga-RS, América-RN, Sousa-PB, Amazonas-AM e Águia de Marabá-PA.