Como Vagner Love vai se encaixar no ataque do Atlético-GO

O currículo vencedor e as centenas de gols marcados durante mais de 20 anos de carreira fazem de Vagner Love, atacante de 39 anos, o “artilheiro do amor”, a principal contratação do Atlético-GO nos últimos anos. O jogador já chega com o status de atração e, do ponto de vista técnico e tático, será a referência do time rubro-negro, sobretudo do setor ofensivo, na disputa do Goianão, na Copa do Brasil e na concorrida Série A do Brasileiro.

O experiente goleador é um dos mais velhos jogadores em atividade no futebol nacional. A presença dele no treino físico no centro de treinamento do Dragão, nesta sexta-feira (5), foi suficiente para atrair alguns torcedores e crianças. Além disso, o anúncio oficial dele nas redes sociais do clube virou notícia na mídia nacional.

Perto de completar 40 anos, Vagner Love marcou mais de 400 gols na carreira. Ano passado, era um dos principais artilheiros do futebol brasileiro, entre os jogadores em atividade no País, atrás de nomes como Hulk (Atlético-MG) e Luís Suárez (ex-Grêmio).

Estava atrás, também, do badalado Neymar (no futebol árabe, se recupera de contusão). Love tem estatística bastante respeitável pela capacidade de fazer gols, conquistar títulos e pela experiência, internacional e dentro do País, para ainda liderar um elenco mais jovem numa temporada competitiva.

Como atacante, Vagner Love é um jogador rápido, sem necessariamente ser um velocista. A rapidez de raciocínio para se apresentar para articular as tabelas, se posicionar na área e de empurrar a bola para as redes adversárias são valências do jogador.

No Sport, Vagner Love se encaixou muito bem com Jorginho (ex-Atlético-GO), mesmo que o time pernambucano não tenha sido um dos quatro clubes garantidos na Série A.

Na carreira, foi parceiro de nomes como Adriano Imperador (seleção brasileira e Flamengo). Pela seleção, foi bicampeão da Copa América (2004 e 07), mas faltou-lhe uma Copa do Mundo no currículo. Também atuou ao lado do ex-atleticano Anselmo, no Palmeiras, no começo de carreira, em 2003.

Na seleção, foi dirigido pelos técnicos Dunga e Carlos Alberto Parreira. Pelos clubes, esteve em equipes comandadas por Tite (Corinthians, em que foram campeões do Brasileiro 2015) e outros nomes de peso.

O sistema ofensivo atleticano ainda será preparado pelo técnico Jair Ventura. Mas é possível imaginar que, na nova formação, o “artilheiro do amor” será titular. Como é jogador de referência, Vagner Love deve atuar mais fixo na área, um pouco diferente do titular do ano passado, Gustavo Coutinho, goleador da Série B (13 gols) e que brigou pela artilharia com o próprio Love (10 gols).

Love será também um parceiro de ataque para o rápido Luiz Fernando, autor de 19 gols na temporada passada e que costuma se dar bem com atacantes que atuam próximo à área. A outra vaga deve ser disputada pelos atletas que estão chegando, como Thayllon e o colombiano Mateo Zuleta.