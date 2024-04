Conheça Márcio Zanardi, técnico do Goiás para a Série B

Márcio Zanardi é um técnico estudioso, que gosta de criar ambientes marcados pela união nos clubes em que trabalha, tem estilo de jogo diferente do que o torcedor do Goiás está acostumado a acompanhar neste ano e tem relação muito próxima com o diretor de futebol Lucas Andrino. A dupla terá a missão de iniciar reformulação no clube esmeraldino para a disputa da Série B.

Formado em Educação Física, Zanardi tem 45 anos, tentou jogar futebol, mas não passou da categoria sub-20. Em 2004, teve sua primeira experiência como treinador no time sub-15 do Grêmio Osasco Audax, de São Paulo. As categorias de base foram o foco do técnico por quase duas décadas da carreira.

No período entre 2004 e 2021, Zanardi passou por categorias de base de Grêmio Osasco Audax, Al-Nasr (Emirados Árabes Unidos), Corinthians, Portuguesa, Guarani, Santos e São Bernardo, antes de assumir o time principal em 2021, até então sua única experiência em uma equipe profissional na carreira.

No Corinthians, foi o clube em que viveu seu período com mais conquistas. Foram 20 títulos por diferentes categorias, entre as temporadas de 2012 e 2016: sub-13, sub-15 e sub-17. No Santos, teve a oportunidade de trabalhar ao lado de Jorge Sampaoli e ajudou a lançar jogadores como Marcos Leonardo, Yuri Alberto e Kaio Jorge.

Neste período com o treinador argentino, aprendeu mais sobre o “perde-pressiona” (conceito de tentar recuperar a bola imediatamente após perdê-la). Hoje em dia, tem o hábito de exigir esse estilo nos seus times.

Por ajudar na formação de atletas, Zanardi gosta de criar um ambiente, como dizem no futebol, de união e família. No estilo paizão, tenta brincar com jogadores, jogar cartas, por exemplo, mas é rígido e tem hábito de criar uma “caixinha” para “multas” de atletas que chegam atrasados nos treinamentos. Os valores acumulados são destinados para ajudar pessoas carentes.

Como técnico profissional, Zanardi comandou 98 jogos do São Bernardo entre as temporadas de 2020 a 2024. Foram 45 vitórias, 29 empates, 24 derrotas e 55,8% de aproveitamento. Ele foi campeão da Copa Paulista de 2021, levou o time do ABC paulista para a 1ª Divisão do Paulistão e conquistou o acesso à Série C do Campeonato Brasileiro.

O Goiás será a segunda equipe profissional em que o treinador trabalhará na carreira. Zanardi assinou vínculo até o final de 2025 com o clube goiano.

É esperado que no início de trajetória no Goiás, Zanardi passe bastante tempo dentro do clube esmeraldino. O treinador gosta de se manter próximo das pessoas que fazem parte de todos os processos da equipe para entender a rotina do clube e entender como as ideias, dele e do time, podem se adequar visando ao crescimento da equipe.

Uma pessoa com quem Zanardi deve conviver de maneira muito próxima no começo de trajetória no Goiás é o diretor de futebol Lucas Andrino, que também estava no São Bernardo e acertou com o clube goiano. Os dois trabalharam juntos pela primeira vez no Guarani, em 2018, mas se conhecem desde quando o treinador estava no Corinthians.

A dupla voltou a se reencontrar em 2020, no São Bernardo, depois da passagem do técnico pelo Santos, e seguirão juntos agora no Goiás.

A dupla possui uma relação considerada forte e o futebol é o principal assunto entre Zanardi e Lucas Andrino. Há discussões sobre reforços, quais jogadores vão se encaixar no perfil de jogo, o que o clube quer, como melhorar o dia a dia e temas que vão ter impacto dentro de campo.

Dentro de campo

Com bola rolando, Zanardi pode mudar o estilo de jogo do Goiás em relação ao que o torcedor viu em campo com Zé Ricardo. O novo treinador esmeraldino prefere jogar com três zagueiros, linha de cinco na fase defensiva, mas não abre mão de ter três atacantes. A plataforma tática varia durante as fases do jogo: 5-3-2, 5-4-1 e 3-4-3, por exemplo.

Zanardi gosta que seu time tenha a posse de bola e evite chutes na fase de construção. Gosta de passes entre corredores, que seus laterais atuem como alas e apoiem o ataque.

Apesar do hábito de escalar três atacantes, Zanardi exige movimentos diferentes do que o torcedor do Goiás viu nos jogadores ofensivos do time neste ano. Os pontas, com Zanardi, têm função de meias-atacantes, não ficam grudados na linha lateral. Zanardi também exige mobilidade do centroavante e que os volantes pisem na área nos lances ofensivos.

O treinador se descreve como estudioso e a prova disso são as licenças que possui. Já concluiu todos os cursos da CBF, é formado na Associação de Futebol Argentino e na Uefa.

Zanardi deve ser apresentado pelo Goiás nesta semana, mas a data ainda não foi definida. A estreia dele pelo time esmeraldino será contra o Ceará, em data que será marcada entre os dias 19 e 21 de abril, fora de casa, na rodada de abertura da Série B.