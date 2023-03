Conmebol marca estreia do Goiás na Sul-Americana para 4 de abril; veja datas e horários dos jogos

A Conmebol divulgou a tabela da fase de grupos da Copa Sul-Americana de 2023 e o Goiás conheceu datas e horários das partidas no torneio continental. A estreia será na próxima terça-feira (4), às 19 horas, contra o Independiente Santa Fé, da Colômbia. O jogo foi marcado muito próximo da partida de ida da final do Goianão, que é domingo (2). A federação trabalha para resolver a situação.

O time esmeraldino inicia sua campanha no retorno Copa Sul-Americana diante de seu torcedor no Estádio Hailé Pinheiro. Depois disso, o Goiás visita o Universitario, no Peru, e vai até a Argentina para encarar o Gimnasia y Esgrima, de La Plata, no fechamento do 1º turno.

Na sequência, o Goiás recebe o time argentino e a equipe peruana, em Goiânia, e fecha a 1ª fase em Bogotá, na Colômbia, diante do Independiente Santa Fé.

Confira datas e horários:

4/4 (terça-feira) - 19 horas - Goiás x Independiente Santa Fé (Colômbia) - Estádio Hailé Pinheiro (Goiânia)

20/4 (quinta-feira) - 23 horas - Universitario (Peru) x Goiás - Estádio Monumental (Lima)

4/5 (quinta-feira) - 19 horas - Gimnasia y Esgrima (Argentina) x Goiás - Estádio Juan Carmelo Zerillo (La Plata)

23/5 (terça-feira) - 19 horas - Goiás x Universitario (Peru) - Estádio Hailé Pinheiro (Goiânia)

8/6 (quinta-feira) - 19 horas - Goiás x Gimnasia y Esgrima (Argentina) - Estádio Hailé Pinheiro (Goiânia)

28/6 (quinta-feira) - 23 horas - Independiente Santa Fé (Colômbia) x Goiás - Estádio El Campín (Bogotá)