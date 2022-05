Conmebol realiza nesta sexta (27) o sorteio das oitavas de final da Libertadores

A Conmebol realizará nesta sexta-feira (27), às 13h (de Brasília), o sorteio das oitavas de final da Libertadores entre as 16 equipes que se classificaram na fase de grupos.

O pote 1 terá os primeiros colocados dos grupos: Palmeiras, Estudiantes, Atlético-MG, River Plate, Colón e Flamengo. Os grupos B, do Athletico-PR, e E, do Corinthians, ainda estão em aberto e terão os últimos jogos realizados nesta quinta à noite.

☝️🏆 Líderes! Os primeiros colocados já confirmados para o sorteio de sexta: vem aí as oitavas de final da CONMEBOL #Libertadores 2022.



🔜 É o caminho da #GloriaEterna! pic.twitter.com/jS0RSkoYBP — CONMEBOL Libertadores (@LibertadoresBR) May 26, 2022

Já o pote 2 contará com os segundos colocados dos grupos. Até aqui, Emelec, Vélez Sarsfield, Tolima, Fortaleza, Cerro Porteño e Talleres estão definidos.

Os primeiros colocados serão numerados de 1 a 8, enquanto os vice-líderes receberão os números de 9 a 16. As equipes com melhor performance (menor numeração no ordenamento do 1 ao 16) definirão seus jogos em casa.

No sorteio, os clubes do pote 2 serão sorteados primeiro, formando as chaves A, B, C, D, E, F, G e H. Na sequência, será a vez do sorteio das equipes do pote 1 para definir os confrontos das oitavas de final. Os times do pote 2 jogam a primeira partida em casa. Clubes do mesmo país ou que já jogaram entre si na fase de grupos poderão se enfrentar.

✌️🏆 Os segundos dos grupos já confirmados para o sorteio de sexta-feira: vem aí as oitavas de final da CONMEBOL #Libertadores 2022.



🔜 É o caminho da #GloriaEterna! pic.twitter.com/tnHmXNbvAR — CONMEBOL Libertadores (@LibertadoresBR) May 26, 2022

As oito equipes que avançarem nas oitavas disputarão as quartas de final em jogos de ida e volta da seguinte forma:

Ganhador A X Ganhador H (S1)

Ganhador B X Ganhador G (S2)

Ganhador C X Ganhador F (S3)

Ganhador D X Ganhador E (S4)

Na sequência, as semifinais serão: S1 x S4 e S2 x S3. A final definirá o campeão em jogo único.