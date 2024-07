Contra o Athletico-PR, Dragão busca primeira vitória em casa

Um dos desafios de Vagner Mancini no retorno ao Atlético-GO será fazer um trabalho rápido para que a equipe seja competitiva contra o Athletico-PR, neste domingo (7), às 18h30, no Estádio Antônio Accioly. O Dragão não ganhou em casa ainda no Brasileirão.

(Confira, no fim do texto, onde assistir, arbitragem, preços de ingressos e escalações)

A tarefa do novo técnico é desafiadora, pois o Furacão é um adversário diante do qual, historicamente, o time goiano não se dá bem na Série A nem na Copa do Brasil. No campo dos números, o Atlético-GO venceu o xará paranaense só uma vez, na Copa do Brasil de 2007, por 3 a 1, em Goiânia.

Depois, no jogo de volta, o Dragão foi derrotado por 2 a 0 e perdeu a chance de ir às quartas de final da Copa do Brasil daquele ano.

Nas estatísticas, os dois rubro-negros jogaram 17 vezes, com 14 vitórias do Furacão, 4 empates e só o triunfo isolado do Dragão conquistado há 17 anos, no dia 18 de abril de 2007. É um dos piores retrospectos do Atlético-GO em nível nacional.

“O mais importante é o resultado (vitória)”, destacou o técnico atleticano. Segundo ele, as duas sessões de treino que terá até o jogo são pouco para se criar fato novo ou começar a implantar um sistema tático. Porém, uma vitóriapode coroar o início de gestão dele no Dragão.

“Nós temos que ter o resultado porque fica mais fácil de fazer mudanças”, destacou Vagner Mancini na coletiva de apresentação dele, no clube, nesta sexta-feira (5).

Vagner Mancini não esboçou uma formação no treino da sexta-feira (5). O treinador observou a movimentação dos jogadores que não atuaram na derrota (3 a 1) para o Red Bull Bragantino-SP ao lado do auxiliar Lucas Itaberaba e de Anderson Gomes, da comissão permanente e que foi o interino nos quatro últimos jogos. Os atletas que jogaram em Bragança Paulista fizeram trabalho regenerativo ao redor do campo, com corrida.

Como falou em dar “choque” no elenco, algumas novidades puderam ser vistas no treino, como a presença do atacante Yony González, que estava se recuperando de lesão muscular. O volante Rhaldney, ausente dos dois jogos fora de casa, pois se contundiu, também participou da atividade e tem boas chances de ser titular contra o Athletico-PR, neste domingo (7).

Como não terá tempo suficiente para fazer mudanças profundas tanto no sistema de jogo quanto no time, Vagner Mancini deve manter a base usada nas últimas partidas, Ao mesmo tempo, alguns atletas pouco aproveitados podem começar a ter chances.

No Furacão, comandando pelo interino Juca Antonello, a principal novidade será a presença do goleiro Mycael, de 21 anos, no lugar do suspenso Léo Linck, expulso na derrota (2 a 1) para o São Paulo. O Athletico-PR não conta com o goleiro Bento (servindo à seleção brasileira) e o atacante Canobbio (seleção uruguaia), além dos atacantes Nikão e Cuello, que estão no departamento médico.

O Furacão também precisa de um bom resultado. Nos últimos seis jogos, obteve só um triunfo (1 a 0 sobre o Vitória, fora), quatro empates e perdeu para o São Paulo. O time soma 22 pontos.

FICHA TÉCNICA

Local: Estádio Antônio Accioly (Goiânia-GO)

Data: 7/7/2024 (Domingo)

Horário: 18h30

Onde assistir: Premiere

ATLÉTICO-GO: Ronaldo; Maguinho (Bruno Tubarão), Alix Vinícius, Adriano Martins e Guilherme Romão; Lucas Kal, Gabriel Baralhas (Roni), Rhaldney e Shaylon; Luiz Fernando e Emiliano Rodríguez. Técnico: Vagner Mancini

ATHLETICO-PR: Mycael; Madson (Léo Godoy), Thiago Heleno, Kaíque Rocha e Esquivel; Erick, Crhistian, Fernandinho e Zapelli (João Cruz); Mastriani e Julimar. Técnico: Juca Antonello (interino)

Árbitro: João Vitor Gobi/SP

Assistentes: Alex Ang Ribeiro/SP (Fifa) e Evandro de Melo Lima/SP

Árbitro de vídeo: Caio Max Augusto Vieira/RN

Ingressos: 40 reais (inteira). Meia para torcedores com camisas de Atlético-GO e Athletico-PR