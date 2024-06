Contra o Corinthians, Atlético busca vitória para deixar Z4 e sair da crise

Atlético-GO e Corinthians estão na zona de rebaixamento da Série A, e a matemática e a posição na tabela indicam que os dois precisam da vitória no jogo do início da noite desta terça-feira (11), às 19 horas, no Estádio Antônio Accioly, em Goiânia. O Dragão tem 4 pontos na 18ª colocação, vem de uma derrota fora para o Juventude e volta a atuar em casa, pelo Brasileirão, depois de quase um mês da última apresentação como mandante na competição.

(Confira, no fim do texto, onde assistir ao vivo, escalações, arbitragem e preço de ingressos)

Este último jogo em casa foi um revés para o Cruzeiro, no dia 12 de maio. A equipe atleticana almeja a primeira vitória como mandante na Série A.

O clube paulista, logo acima na tabela, em 17º lugar, conquistou 5 pontos e, no Brasileirão, venceu só uma vez, o Fluminense, por 2 a 0.

É uma partida com expectativa de reabilitação para o vencedor e perspectiva de um momento de turbulência, de crise mesmo, para o lado do perdedor. Quem vencer deixa o Z4 do Brasileirão e isso é tudo o que o Atlético-GO espera conseguir. Como soma 4 pontos, pode ganhar algumas posições na tabela, ao final da rodada, caso vença o adversário, que atravessa um dos momentos mais turbulentos da história.

O Corinthians é um poço de problemas, nos bastidores, com denúncias e renúncias de dirigentes, além da incerteza quanto ao futuro de alguns jogadores. A principal interrogação, após saída do ídolo Cássio para o Cruzeiro, é quanto à permanência do outro goleiro, Carlos Miguel, que parece estar de malas prontas para atuar no milionário futebol inglês, pelo Notthingham Forest. Carlos Miguel é citado como uma dúvida para o português António Oliveira definir o time no jogo em Goiânia.

É uma oportunidade para o Atlético-GO vencer, mostrar poder de reação e subir na tabela. Até agora, foi derrotado em Goiânia por Flamengo (2 a 1, mas no Serra Dourada), São Paulo (3 a 0) e Cruzeiro (1 a 0). Os melhores resultados foram como visitante: 1 a 1 com o Inter e triunfo de 2 a 0 sobre o Vitória.

Como trunfo, o Dragão terá o retorno do atacante Luiz Fernando, goleador do time

nesta temporada com 14 gols. Suspenso em quatro jogos pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), o artilheiro já cumpriu dois e acabou beneficiado pelo efeito suspensivo conseguido pelo clube. Luiz Fernando retorna com a missão de marcar gols, artigo que sempre costuma estar em falta na prateleira do clube. Há atacantes demais e gols de menos, durante a Série A.

O Atlético-GO tem um dos piores ataques do Brasileiro. Marcou quatro gols em sete jogos até agora, mesmo número de gols do Grêmio, clube que tem dois jogos a menos, e um a mais que o Corinthians, que também fez sete partidas.

Como confirmou a volta de Luiz Fernando, o técnico Jair Ventura deve optar pela permanência do uruguaio Emiliano Rodríguez na formação, mesmo que ele tenha desperdiçado boas chances em Caxias do Sul-RS, na derrota (1 a 0) imposta pelo Juventude. No jogo, o Dragão ficou com os melhores momentos, enquanto a equipe gaúcha ficou com a vitória. Derek, o outro atacante de área no elenco, está na fase de transição.

Vagner Love, contratação mais badalada do clube e aniversariante nesta terça-feira (11), deve ficar como opção no banco de reservas. Ele foi autor de um gol sobre o Vitória, mas não teve chances claras de gol contra o Juventude. Outro que será opção é o uruguaio Alejo Cruz, que teve boa participação nos jogos fora de casa.

O técnico Jair Ventura deve lançar Vagner Love e Alejo Cruz no decorrer da partida para mudar a forma de o time atuar. “Não sou preso aos sistemas”, disse o treinador, também convicto de que, dependendo do desenrolar do jogo, poderá mexer na trinca de volantes, formada por Lucas Kal, Rhaldney e Gabriel Baralhas, para abrir um pouco mais o time. Recuperado de contusão, Brunão Tubarão será sombra na lateral direita para o experiente Maguinho, que inicia como titular.

FICHA TÉCNICA

Local: Estádio Antônio Accioly (Goiânia-GO)

Horário: 19 horas

Onde assistir: Premiere

Árbitro: Paulo César Zanovelli da Silva/SP (Fifa)

Assistentes: Rafael da Silva Alves/RS (Fifa) e Celso Luiz da Silva/MG

Árbitro de Vídeo: Carlos Eduardo Nunes Braga/RJ

Ingresso: 100 reais (inteira). Os ingressos de meia estão esgotados

ATLÉTICO-GO: Ronaldo; Maguinho, Adriano Martins, Alix Vinícius e Guilherme Romão; Lucas Kal, Rhaldney, Gabriel Baralhas e Shaylon; Emiliano Rodríguez e Luiz Fernando. Técnico: Jair Ventura

CORINTHIANS: Carlos Miguel (Matheus Donelli); Matheuzinho, Gustavo Henrique, Cacá e Hugo; Raniele, Breno Bidon e Rodrigo Garro; Igor Coronado, Yuri Alberto e Wesley. Técnico: António Oliveira