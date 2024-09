Contra o Coritiba, Goiás tenta voltar a vencer na Série B

LUIZ FELIPE MENDES

Na noite desta sexta-feira (27), a partir das 21h30, o Goiás enfrenta o Coritiba no Estádio Couto Pereira, pela 29ª rodada da Série B. Em situação complicada na tabela da Segundona, levando em considerando o objetivo esmeraldino pelo acesso, o clube goiano não pode se dar ao luxo de desperdiçar pontos, sobretudo contra um concorrente direto.

(Confira, no fim do texto, onde assistir, escalações e arbitragem)

Mais perto da zona de rebaixamento (oito pontos acima) do que da faixa do acesso (G4), com nove pontos abaixo, o Goiás estacionou em 12º lugar na Série B, com 37 pontos. Na segunda página da tabela, o time goiano vai enfrentar o 8º colocado, que tem 40 pontos.

Como o esmeraldino possui apenas uma vitória a menos do que o Coritiba e sete gols a mais de saldo, um triunfo fora de casa fará com que ultrapasse a equipe paranaense.

Para continuar sonhando com a Série A de 2025, o Goiás tenta melhorar seu desempenho. Há dois jogos sem vencer, com um empate em 1 a 1 com o Sport, fora de casa, e uma derrota de 1 a 0 para o Mirassol, em casa, o time alviverde quer retomar o caminho das vitórias.

Como visitante, o aproveitamento do Goiás é de 23,8% (duas vitórias, quatro empates e oito derrotas). O último triunfo longe de Goiânia foi pela 16ª rodada, no dia 21 de julho, quando o time esmeraldino derrotou o lanterna Guarani por 3 a 2. De lá para cá, a equipe goiana teve dois empates e três derrotas fora de casa.

Além de tentar melhorar o rendimento como visitante, o Goiás quer encerrar com uma sequência negativa. Desde o dia 31 de maio, quando goleou o Sport por 3 a 0 na Serrinha, pela 8ª rodada, a equipe não termina um jogo na Segundona sem sofrer gols. A atual sequência é de 19 jogos consecutivos.

Na escalação para o duelo com o Coritiba, o técnico Vagner Mancini tem o retorno de Dieguinho, Régis e Rafael Gava, que concluíram os trabalhos de transição, que é a última fase antes do retorno às atividades sem restrições. O atacante Thiago Galhardo fica à disposição após suspensão, que cumpriu no jogo contra o Mirassol.

Já o zagueiro Lucas Ribeiro levou o terceiro amarelo e é desfalque no Goiás, assim como o volante Aloísio, que está em transição.

No Coritiba, o treinador Jorginho não terá o meia Matheus Frizzo à disposição, por conta de suspensão. O restante do time deve ser o mesmo que venceu o Ituano fora de casa, por 1 a 0, na rodada passada.

O Coxa vem de duas vitórias consecutivas na Série B - antes disso, havia ganhado do Ceará por 3 a 1, no Couto Pereira.

No encontro entre Goiás e Coritiba no 1º turno da Série B de 2024, pela 10ª rodada, os times empataram em 1 a 1 na Serrinha. O Coxa saiu na frente, com gol de Matheus Frizzo, e o esmeraldino empatou com Luiz Henrique. No histórico geral do confronto, o retrospecto é equilibrado. São 16 vitórias do Coritiba contra 15 do Goiás, além de 15 empates.