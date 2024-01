Contrato de Fernando Reges com o Vila Nova será de dois anos

O volante Fernando Reges assinou contrato de dois anos com o Vila Nova. O vínculo é válido até o final de 2025, e o jogador de 36 anos brincou sobre permanecer no clube colorado por mais tempo. O jogador disse que, no fim, o torcedor vai definir sua sequência na equipe vilanovense.

“A gente tem que pensar no dia a dia. Primeiro é fazer um bom 2024 e agradar o torcedor. Em 2025, também já está assinado e vou ter de agradar o torcedor, que vai passar o feedback e dizer se quer que fique mais”, falou Fernando nesta segunda-feira (15).

O presidente do Vila Nova, Hugo Jorge Bravo, revelou que o jogador abriu mão de algumas bonificações para acertar com o Vila Nova. “Fernando é o exemplo de que existem coisas maiores que dinheiro”, elogiou o dirigente.

“Nós celebramos um contrato de duas temporadas. No mundo da bola, tem bonificação individual. Gols, assistências, vitórias, e o Fernando abriu mão de todas elas. Só falou que quer, enquanto estiver em bom nível, ajudar o Vila Nova”, concluiu Hugo Jorge Bravo.

E a data da estreia? Fernando ainda não tem previsão de quando estará em campo em uma partida oficial. Por isso, só pisará no gramado, além dos treinos, para ser apresentado para a torcida na quarta-feira (17), antes do jogo contra o Goiatuba. A partida começa às 20 horas, mas as festividades vão ter início às 19 horas com show do cantor Thiago Brava e queima de fogos.

A expectativa da comissão técnica do Vila Nova é utilizar Fernando a partir da 5ª rodada, contra a Aparecidense, no OBA. O duelo está previsto para o dia 1º de fevereiro, uma rodada antes do clássico contra o Goiás, na Serrinha.

O jogador segue tratamento de uma lesão no ombro, mas já iniciou treinos com bola na pré-temporada do time colorado.