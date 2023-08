Convocação premia boa fase de zagueiro do Goiás

O zagueiro Lucas Halter, de 23 anos, teve sua boa fase reconhecida pelo técnico Ramón Menezes e foi convocado para a seleção brasileira pré-olímpica (sub-23) para amistosos contra o Marrocos, no país africano. A convocação do jogador representa um retorno da camisa esmeraldina à seleção brasileira, após um longo período.

O último jogador do Goiás a ser convocado para a seleção olímpica foi o atacante Erik, que em 2015 participou dos Jogos Pan-Americanos, de Toronto, no Canadá. Antes, o jogador formado no alviverde havia sido campeão do clássico Torneio de Toulon, na França.

Antes de Erik, o Goiás havia cedido o atacante Felipe Amorim, em 2011, para a disputa dos Jogos Pan-Americanos de Guadalajara, no México, quando o técnico da seleção brasileira era Ney Franco.

Outros nomes da história esmeraldina que vestiram a camisa das seleções de base do Brasil quando defendiam o Goiás são o lateral direito Douglas, os zagueiros Rafael Tolói e Ernando, o atacante Wendell Lira, o lateral direito Leyrielton, o lateral esquerdo Jefferson, mais anteriormente o atacante Cacau.

Para a seleção principal, o Goiás já cedeu o volante Uidemar, o lateral esquerdo Lira e o atacante Túlio Maravilha, entre as décadas de 1980 e 1990.

Com a convocação desta sexta-feira (18), Lucas Halter volta a colocar o nome do Goiás na história da seleção brasileira. Nos últimos anos, apenas poucos jogadores das categorias de base do clube foram chamados, a maioria para períodos de treinamentos na Granja Comary. O último a ser chamado foi o meia Vitão, que, em 2017, fez um período de treinos com a seleção sub-15.

Lucas Halter não é formado pelo Goiás. Está emprestado ao clube pelo Athletico-PR, chegou na temporada passada e seguiu no clube em 2023. Com o novo empréstimo confirmado pelo Furacão, o zagueiro se firmou como titular na zaga esmeraldina e evoluiu seu futebol nos últimos meses.

Apesar da pouca idade, Lucas Halter tem perfil de liderança dentro de campo e é chamado pelos companheiros de equipe por “xerife”.

Nas redes sociais, Lucas Halter foi parabenizado pelos colegas de equipe. O goleiro Tadeu mostrou “orgulho pela convocação” do zagueiro, assim como fez Bruno Melo, companheiro da zaga titular do Goiás. O lateral esquerdo Hugo e o atacante Alesson também fizeram postagens com homenagens ao colega selecionável.

Lucas Halter ficará cedido à seleção brasileira entre os dias 4 e 12 de setembro. Os dois amistosos contra Marrocos serão disputados nos dias 7 e 11. O jogador esmeraldino não deve desfalcar o Goiás por causa da convocação. Isso porque o time esmeraldino entra em campo no dia 3 de setembro para enfrentar o Internacional e depois só volta a jogar pelo Brasileirão contra o Palmeiras, fora de casa, no dia 15 de setembro.

Embora a convocação de Lucas Halter seja motivo de orgulho dentro do Goiás, a exposição do atleta também aumenta o temor por uma possível saída do jogador durante a atual janela de transferências do futebol europeu. As principais ligas da Europa ficam com o período de transferências ativo até o dia 31 de agosto.

CONHEÇA LUCAS HALTER

Idade: 23 anos

Local de nascimento: Salto (SP)

Altura: 1,88m

Posição: zagueiro



Carreira:

Athletico-PR: 48 jogos e 2 gols

Goiás: 55 jogos e 5 gols

Seleção brasileira sub-17: 21 jogos e 1 gol



Títulos:

Seleção brasileira: Sul-Americano sub-17 2017

Athletico-PR: Copa do Brasil 2019 / Campeonato Paranaense 2019 e 2020 / Copa Suruga Bank 2019

Goiás: Copa Verde 2023