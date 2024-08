Convocados terão 48 horas entre jogo da seleção e decisão na Copa do Brasil

A convocação da seleção brasileira foi anunciada por Dorival Júnior nesta sexta-feira (23). Com seis jogadores que atuam no futebol nacional, a pergunta que fica para os torcedores sempre é: os times serão afetados?

O último compromisso da seleção acontece logo antes de decisão na Copa do Brasil. O mata-mata nacional será interrompido pela Data Fifa, com jogos de ida na próxima semana (28 e 29) e volta nos dias 11 e 12 de setembro. O segundo jogo dos comandados de Dorival Júnior acontecerá no dia 10 de setembro, uma terça-feira, fora de casa contra o Paraguai, às 21h30 (de Brasília).

Três atletas convocados por Dorival defendem clubes ativos na Copa do Brasil: Guilherme Arana (Atlético-MG), Gerson e Pedro (ambos do Flamengo) são titulares de suas equipes e presenças esperadas para os jogos de volta das quartas. O Galo receberá o São Paulo, e o Rubro-Negro enfrentará o Bahia em casa. Ambos os duelos acontecem na quinta (12), às 21h45.

O intervalo entre o início do jogo da seleção pelas Eliminatórias e a decisão na Copa do Brasil é de 48 horas e 15 minutos. Caso tenham minutagem significativa no Defensores del Chaco, os atletas podem não reunir condições de jogo para defenderem seus clubes. Arana chegou a integrar o onze inicial do Brasil na Copa América, enquanto Gerson e Pedro receberam sua primeira convocação na 'era Dorival'.

Pedro já vem com problemas físicos. O atacante do Flamengo sentiu lesão no músculo posterior da coxa esquerda na semana passada. Rodrigo Caetano, coordenador de seleções, disse que a CBF se comunicou com o Rubro-Negro e há otimismo para um retorno rápido. "Mas sabemos que, se antes da apresentação ele não estiver nas melhores condições, o substituiremos", acrescentou.

Botafogo, Fluminense e Palmeiras não são afetados a priori. Os outros clubes com atletas convocados (Luiz Henrique, André e Estêvão, respectivamente) não têm compromissos marcados durante a Data Fifa ou em dias próximos.

O Brasileirão será paralisado a partir de 1 de setembro e só volta no fim de semana do dia 15. Apenas o jogo atrasado entre Cuiabá e Juventude está marcado para o período, no dia 5. A tabela detalhada pós-Data Fifa ainda não foi divulgada pela CBF.

Como de praxe, a Libertadores e a Sul-Americana não acontecem durante as Eliminatórias. Tanto as competições continentais de clubes quanto o torneio de seleções são organizadas pela mesma entidade, a Conmebol.