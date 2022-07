Copa do Brasil: Atlético-GO x Corinthians será no Serra Dourada

O jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil entre Atlético-GO e Corinthians será no Serra Dourada. A partida será na próxima semana, dia 27 (quarta) ou 28 (quinta) deste mês. O Dragão já bateu o martelo sobre o local do jogo, mas detalhes, como preço de ingressos e divisão do estádio, serão definidos nos próximos dias.

O sorteio da CBF, realizado nesta terça-feira (19), colocou novamente o Corinthians no caminho do Dragão. Em 2021, o Atlético-GO eliminou o clube paulista na 3ª fase. Agora, os dois times se enfrentam na luta por uma vaga na semifinal.

O Atlético-GO gostou da experiência de jogar no Serra Dourada quando precisou mandar lá a partida contra o Olimpia, pelas oitavas de final da Copa Sul-Americana. Havia a necessidade por causa da exigência de capacidade do estádio feita pela Conmebol.

Na ocasião, o Dragão teve de ajudar a administração do estádio, que fica a cargo do governo de Goiás, com ajustes no gramado.

O Dragão eliminou o time paraguaio na Sul-Americana e avançou pela primeira vez às quartas da competição internacional.

Além do Atlético-GO, outro clube que tem feito partidas no estádio é o Vila Nova, na Série B do Brasileiro.

Na Copa do Brasil, o Antônio Accioly atende o que é pedido para a fase atual - capacidade mínima para 10 mil torcedores. A partir da semifinal, a exigência é de pelo menos 15 mil lugares.

A partida será o quinto jogo realizado no Serra Dourada em 2022. O estádio ficou sem receber partidas por mais de dois anos e voltou a sediar jogos este ano.

Os jogos já realizados ou marcados para o local em 2022 são:

Vila x Fluminense - 7 de maio

Vila x Grêmio - 29 de maio

Atlético-GO x Olimpia - 7 de julho

Vila x Vasco - 23 de julho

Atlético-GO x Corinthians - 27 ou 28 de julho