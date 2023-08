Copa do Brasil: Flamengo e Corinthians têm vantagem na definição de finalistas

A Copa do Brasil conhecerá, nesta quarta-feira (16), os finalistas da edição de 2023. São Paulo e Corinthians disputam o clássico paulista às 19h30, no Morumbi, enquanto Flamengo e Grêmio entram em campo um pouco mais tarde, às 21h30, no Maracanã. Alvinegros e rubro-negros abriram vantagens nos jogos de ida e tentam evitar viradas nos respectivos confrontos.

Quem avançar à final disputará o 2º principal troféu do futebol brasileiro, uma vaga direta na fase de grupos da Libertadores 2024 e o milionário prêmio de R$ 70 milhões que será entregue ao campeão - o vice recebe R$ 30 milhões.

Os jogos da volta, no entanto, vão ocorrer com clubes em momentos um pouco diferentes em relação às partidas de ida há três semanas.

Considerado zebra no clássico paulista por causa do momento técnico das equipes antes do primeiro jogo, o Corinthians venceu o São Paulo por 2 a 1, em noite de grande atuação do meia Renato Augusto, que fez os gols do time alvinegro. Luciano, que descontou para o São Paulo, está fora da partida desta quarta-feira (16) por ter recebido o terceiro amarelo.

O Corinthians tem o empate a seu favor para avançar à sua oitava final de Copa do Brasil. Já o São Paulo precisa vencer por um gol de diferença para levar a decisão para os pênaltis ou por dois de vantagem para avançar no tempo regulamentar e seguir na briga pelo inédito título nacional contra o classificado de Flamengo e Grêmio.

O São Paulo não terá Luciano, mas conta com reforços de destaque para o jogo da volta. Lucas Moura e o astro colombiano James Rodríguez estão aptos para jogar e a presença deles no 11 titular só depende do técnico Dorival Júnior. O artilheiro Calleri é outra esperança de gols da equipe tricolor.

Já os comandados do técnico Vanderlei Luxemburgo se apegam ao retrospecto recente na temporada. O time paulista está invicto há 11 jogos - oito vitórias e três empates. É o maior período de invencibilidade do treinador no Corinthians em três passagens. Se não perder para o rival tricolor, terá um novo recorde em sua história.

No Maracanã

Na outra semifinal, Flamengo e Grêmio fazem jogo em que, em situação normal, o clube carioca entraria em campo com classificação praticamente garantida após abrir 2 a 0 no jogo de ida. Só que os problemas internos na equipe rubro-negra deixam em aberto a eliminatória, apesar da boa vantagem e do fato de decidir a classificação no Maracanã.

Desde o jogo de ida, o Flamengo teve dois casos de agressões no clube, foi eliminado da Libertadores nas oitavas de final e viveu noite atípica no último domingo (13), durante jogo contra o São Paulo pelo Brasileirão, com vaias da torcida no Maracanã antes e depois do empate por 1 a 1.

O momento conturbado internamente começou com a agressão do ex-preparador físico Pablo Fernández, que deu um soco no atacante Pedro no vestiário da Arena Independência após a vitória sobre o Atlético-MG, no dia 29 de julho, dias depois da vitória de 2 a 0 sobre o Grêmio na ida da semifinal da Copa do Brasil.

Depois disso, o time carioca caiu nas oitavas de final da Libertadores ao ser superado pelo Olimpia, do Paraguai, por 3 a 2 no placar agregado, e teve novo caso de agressão na manhã desta terça-feira (15), no Ninho do Urubu, com briga entre os jogadores Gerson e Varela. Eles estarão relacionados para o duelo desta quarta-feira (16). Esse período, de menos de um mês, fez com que jogadores e o técnico Jorge Sampaio se afastassem, o que deixa o clima ainda pior.

O Grêmio de Luís Suárez tenta aproveitar essa crise interna no Flamengo para repetir algo raro na Copa do Brasil: virada nas semifinais, quando uma equipe abriu vantagem de pelo menos dois gols.

Desde 1989, foram 20 vezes que este cenário surgiu no torneio. Apenas em duas ocasiões, uma equipe virou na volta e avançou à final. Coincidentemente, Grêmio e Flamengo foram os times que sofreram essas viradas.

Em 2014, o Flamengo abriu 2 a 0 contra o Atlético-MG na ida, mas foi goleado por 4 a 1 na volta e eliminado. Em 2020, o Grêmio venceu o Athletico-PR por 2 a 0, mas na volta perdeu pelo mesmo resultado e se despediu da Copa do Brasil nos pênaltis (5 a 4).