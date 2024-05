Copa do Brasil: Goiás reencontra Cuiabá em eliminatória

O Goiás reencontra o Cuiabá em sua estreia na Copa do Brasil de 2024. Os clubes se enfrentaram, no ano passado, na semifinal da Copa Verde e vão disputar o quinto confronto eliminatório entre eles na história. A equipe goiana defende bom retrospecto, com quatro classificações diante do Dourado.

No ano passado, o Cuiabá foi superado pelo Goiás na campanha da equipe esmeraldina para a conquista do inédito título da Copa Verde. Na ocasião, o Dourado venceu o jogo de ida por 1 a 0 e o time goiano virou o confronto ganhando por 2 a 0 na volta. Na decisão, o clube alviverde superou o Paysandu após duas vitórias.

Foi a conquista deste título que garantiu ao Goiás uma vaga direta na 3ª fase da atual edição da Copa do Brasil. A estreia da equipe esmeraldina será nesta quinta-feira (2), a partir das 21h30, na Serrinha, no primeiro de dois jogos que valem vaga nas oitavas de final do torneio nacional.

“Vejo dois grandes times no Centro-Oeste. O Cuiabá está crescendo nos últimos anos, o Goiás está consolidado no cenário nacional, apesar de bater na Série A e voltar. No ano passado, teve Copa Verde aqui, Goiás eliminou o Cuiabá. A questão da Divisão (no Campeonato Brasileiro) é muito relativa. São times que fazem grandes jogos. O Cuiabá passa por um momento turbulento, mas temos que respeitá-los para buscar ir o mais longe possível (na Copa do Brasil)”, comentou o atacante Thiago Galhardo.

Ao longo da história, Goiás e Cuiabá se enfrentaram em quatro eliminatórias. Em duas ocasiões, os times duelaram na Copa do Brasil. Nas edições de 2004 e 2017, a equipe esmeraldina bateu o Dourado para seguir no torneio nacional.

Na Copa Verde, além do ano passado, os times se enfrentaram na temporada de 2019. Essa foi a única vez que o Cuiabá eliminou o Goiás. Na ida, em Goiânia, a equipe esmeraldina venceu por 1 a 0. Na volta, o Dourada fez 2 a 1, levou a decisão para os pênaltis e avançou de fase após triunfo de 4 a 3 nas penalidades.

Em campo

Para a estreia na Copa do Brasil, o técnico Márcio Zanardi deve contar com o retorno do volante Juninho. Ele se recuperou de lesão muscular e voltou aos treinos com demais companheiros nesta segunda-feira (29).

O jogador não será titular, mas pode ser relacionado depois de mais um mês de ausência dos gramados. A última vez que jogou foi no empate por 1 a 1 com o Vila Nova, pela partida de volta das quartas de final da Copa Verde, que resultou na eliminação esmeraldina no torneio regional.

O atacante colombiano Angello Rodríguez é outro atleta que aguarda evolução para voltar a ser relacionado. Ele, porém, ainda faz trabalhos separados voltados para a parte física e a expectativa é que fique disponível no final de semana, contra o Brusque, pela Série B.

Zanardi sabe que poderá contar com todos os atletas que foram contratados no último período para transferências.

Dos nove reforços, apenas o atacante Thiago Galhardo atuava por uma equipe que já jogou na Copa do Brasil deste ano. O Fortaleza avançou à 3ª fase ao superar Fluminense-PI (1ª fase) e Retrô-PE (2ª fase). O jogador, hoje no Goiás, não foi relacionado para nenhum dos duelos e está livre para jogar pela equipe goiana.

Dois dos nove jogadores contratados pelo Goiás estavam em equipes que ainda não atuaram na Copa do Brasil, são os casos de Lucas Ribeiro (Ceará) e David Braz (Fluminense). Os clubes anteriores deles, assim como o Goiás, estreiam a partir da 3ª fase.

Os outros seis jogadores atuavam por times que não estão na Copa do Brasil em 2024 e estão liberados para jogador: Rafael Gava (Avaí), Welliton (Primavera-SP), Douglas Borel (Portuguesa-SP), Régis (Guarani), Messias (Santos) e Marcão (Hà Nôi, do Vietnã).