Copa do Brasil pode ter clássico goiano na 3ª fase; entenda sorteio

A 3ª fase da Copa do Brasil pode ter um clássico goiano. Nunca houve um duelo entre times do Estado na competição, que terá sua 2ª fase concluída nesta quinta-feira (17), com os últimos três classificados definidos. O Goiás pode ser o terceiro classificado do futebol goiano e, se isso ocorrer, aumenta a probabilidade de um clássico local.

Isso ocorre porque já é possível prever a composição dos dois potes e, no sorteio, o time de um enfrenta o do outro nos 16 confrontos. O Atlético-GO, por causa da sua posição no Ranking Nacional de Clubes (RNC) da CBF, ficará em pote diferente do Vila Nova, já garantido na 3ª fase, e do Goiás, caso o clube esmeraldino passe pelo Criciúma nesta quinta-feira (17).

A 3ª fase tem 32 equipes e serão 16 confrontos sorteados na próxima segunda-feira (21), às 15 horas. A etapa tem 20 times classificados da 2ª fase e os 12 times que entram direto na 3ª, que são os da Libertadores e os campeões da Série B, da Copa Verde e da Copa do Nordeste.

Um dos potes terá (entre parênteses, a posição do clube no RNC):

Flamengo (1)

Palmeiras (2)

Atlético-MG (3)

Athletico (4)

Santos (6)

São Paulo (7)

Fluminense (9)

Corinthians (10)

Fortaleza (11)

Bahia (12)

Ceará (13)

Cruzeiro (14)

América-MG (15)

Atlético-GO (16)

Botafogo (18)

RB Bragantino (20)

No outro pote estarão os demais que já estão na 3ª fase e os três que se classificarem nesta quinta-feira (17). Os seis times que podem avançar têm posição pior do que o RB Bragantino e não entram no pote dos melhores colocados no RNC.

Já estão no outro pote:

Cuiabá (22)

Coritiba (26)

CSA (30)

Vila Nova (31)

Remo (42)

Tombense (49)

Juazeirense (59)

Brasiliense (63)

Altos (66)

Portuguesa-RS (122)

Tocantinópolis (146)

Ceilândia (169)

Azuriz

Quem pode se classificar nesta quinta-feira (17)

Goiás (23)

Juventude (24)

Vitória (25)

Criciúma (36)

Real Noroeste (170)

Gloria