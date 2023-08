Copa feminina nunca teve semifinal sem EUA ou campeã envolvida

A semifinal da Copa do Mundo feminina da Austrália e Nova Zelândia não terá nenhuma seleção que já tenha conquistado o título mundial.

As semifinais da Copa de 2023 estão definidas: Espanha jogará contra a Suécia e Austrália enfrentará a Inglaterra. Nenhuma das quatro seleções foram campeãs antes. Assim, o Mundial deste ano contará com um campeão inédito.

Chama atenção a ausência da seleção dos EUA, que esteve em todas as semifinais das oito edições anteriores do Mundial. As norte-americanas contam ainda com quatro títulos -a maior campeã.

A semi entre Espanha e Suécia ocorre nesta terça-feira (15), às 5h (horário de Brasília), enquanto Austrália e Inglaterra medem forças na quarta (16) , às 7h (também de Brasília).

Confira a posição final das semifinalistas:

1991 - 1º EUA | 2º Noruega | 3º Suécia | 4º Alemanha

1995 - 1º Noruega | 2º Alemanha | 3º EUA | 4º China

1999 - 1º EUA | 2º China | 3º Brasil | 4º Noruega

2003 - 1º Alemanha | 2º Suécia | 3º EUA | 4º Canadá

2007 - 1º Alemanha | 2º Brasil | 3º EUA | 4º Noruega

2011 - 1º Japão | 2º EUA | 3º Suécia | 4º França

2015 - 1º EUA | 2º Japão | 3º Inglaterra | 4º Alemanha

2019 - 1º EUA | 2º Holanda | 3º Suécia | 4º Inglaterra