Copa Sul-Americana: Goiás está em grupo com Santa Fé, Universitario e Gymnasia

O Goiás conheceu na noite desta segunda-feira (27) seus três adversários na fase de grupos da Copa Sul-Americana 2023. O time esmeraldino medirá forças com Independiente Santa Fé (Colômbia), Universitario (Peru) e Gimnasia y Esgrima (Argentina) no Grupo G.

(Confira a sequência de jogos, em casa e fora de casa, no fim do texto)

Essa é a primeira vez que o Goiás participa do torneio no modelo atual, com uma fase de grupos. Nas oito participações que acumula na história da competição, inclusive com um vice-campeonato em 2010, o time esmeraldino sempre participou de duelos no estilo mata-mata.

No entanto, o clube já viveu uma situação semelhante. Em 2006, o Goiás disputou a Copa Libertadores da América e chegou até as oitavas de final daquela edição, superando uma fase preliminar e a fase de grupos.

A previsão para os jogos da fase de grupo no calendário do futebol sul-americano é entre os dias 5 de abril e 28 de junho. O Goiás estreia na competição contra o Independiente Santa Fé, em Goiânia.

Sequência do Goiás na fase de grupos da Sul-Americana

1ª rodada

Goiás x Independiente Santa Fé-COL

2ª rodada

Universitario-PER x Goiás

3ª rodada

Gimnasia y Esgrima-ARG x Goiás

4ª rodada

Goiás x Universitario-PER

5ª rodada

Goiás x Gimnasia y Esgrima-ARG

6ª rodada

Independiente Santa Fé-COL x Goiás