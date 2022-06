Copa Truck: 'Brutos' buscam liderança no asfalto quente de Goiânia

A Copa Truck retorna ao Autódromo de Goiânia, neste fim de semana de calor, coincidindo com uma data especial - os cinco anos de aniversário da nova competição dos “brutos”, que teve as primeiras corridas disputadas na capital goiana no dia 28 de maio de 2017.

Naquele ano, Roberval Andrade e Beto Monteiro venceram as corridas e novamente marcarão presença no circuito goianiense para buscar a vitória e atingir metas específicas na temporada que terá mais etapas em Londrina-PR, Interlagos-SP, Tarumã-RS (duas etapas) e Brasília-DF. A 4ª etapa de Goiânia está agendada para o início da tarde de domingo (5), com a corrida 1 às 12h10 e a prova 2 às 12h45. Neste sábado (4), a programação reserva os treinos livres a partir das 9h50 e a classificatória às 13h30.

Beto Monteiro defende a liderança da temporada (103 pontos), enquanto Roberval está em 6º lugar (56 pontos) e busca melhorar a posição na tabela de classificação. Além deles, outros pilotos também brigam pelo pódio, pontos e para assumir a dianteira ou não se distanciar dela: o vice-líder Wellington Cirino (101 pontos), Felipe Giaffone (89 pontos), Débora Rodrigues (74 pontos) e Paulo Salustiano (72 pontos).

O pernambucano Beto Monteiro tem uma tradição de bons resultados e de vitórias em Goiânia, não só a da corrida inaugural da nova competição. Na Copa Truck, o líder da categoria teve vitórias duplas, em Goiânia, em 2019. Naquele ano, Monteiro ganhou o primeiro título na Copa Truck - havia sido campeão na antiga Fórmula Truck, em 2004, em que foi o vencedor da etapa goianiense - e em 2013. Na temporada 2020, mesmo sem ter sido ganhador das provas na capital goiana, ele conquistou o título da Copa 2 da categoria.

“Estou na Copa Truck desde a sua criação, sou muito feliz em ter sido bicampeão aqui (em Goiânia) e quero comemorar os cinco anos dessa história vencendo igual aconteceu em 2017. As corridas em Goiânia são sempre movimentadas e foi aqui que tivemos o maior recorde de público da história”, lembrou Beto Monteiro.

Ele tem no encalço o paranaense Wellington Cirino, dono de quatro títulos (2001, 03, 05, 08) e do paulista Felipe Giaffone, campeão em 2007, 09, 2011, 2016 (Fórmula Truck) e na primeira temporada da Copa Truck (2017).

Perícia

Certo é que os pilotos dos “brutos’’ precisam ter perícia para lidar com o tempo quente da capital goiana e o desgaste dos freios, situação prevista pelas equipes mas que costuma tirar os competidores durante a prova. Afinal, o Centro-Oeste vivencia o início da estação seca, com bastante calor e a queda da umidade relativa do ar, fatores climáticos que são bem característicos da região.

“Na maioria das vezes, tivemos bons resultados em Goiânia. É um lugar que exige muito do equipamento, especialmente pelo clima seco e quente”, destacou Wellington Cirino, vice-líder da categoria. “Goiânia é exigente, mas eu tenho a certeza que temos um excelente equipamento para andar na frente”, afirmou Roberval Andrade, vencedor da primeira prova da Copa Truck, em maio de 2017.

Conjugado com o rigor do clima, aparece o desgaste dos freios dos caminhões. Os pilotos aceleram os brutos no retão do Autódromo de Goiânia, como descrito pelo piloto Roberval Andrade. “Temos uma reta, a segunda maior (de um autódromo) do Brasil, onde o truck atinge mais de 230 km/h no final da reta, fazendo uma freada muito brusca ao fazer aquela curva, que é bastante forte”, detalhou o piloto.

Assim, a frenagem dos brutos é bastante exigida neste ponto da pista e alguns outros, entre picos de aceleração e necessidade de redução da velocidade.

Além destes desafios e da briga pela liderança na Copa Truck, a programação da etapa de Goiânia reserva disputa de outras duas categorias na tarde de sábado (4): a GT Sprint Race (GTSR) e a TCR South America. Elas começam às 15h05 (GTSR) e às 16h15 (TCR). No domingo (5), as provas serão às 8h40 (TCR), às 9h35 e às 13h50 (GTSR).