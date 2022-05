Copa Truck celebra 5 anos de existência em Goiânia

A Copa Truck retorna a Goiânia em 2022, local onde teve a primeira corrida da história da categoria há 5 anos. A 4ª etapa da atual temporada da competição nacional será disputada no Autódromo Ayrton Senna, entre os dias 3 e 5 de junho. A principal novidade é que dois caminhões a mais estarão no grid que já conta com 12 veículos.

Os ingressos para a etapa estão à venda, com cinco opções para o público: gramado (40 reais, inteira), arquibancada (50 reais, inteira), credencial (90 reais, inteira), paddock domingo (350 reais) e paddock sábado e domingo (380 reais). Os torcedores não têm acesso às atividades na sexta-feira (3), destinada para treinos livres.

A programação do final de semana prevê treinos na sexta-feira, classificação, corridas e outras atividades no sábado (4) e cinco corridas no domingo (5). Além das duas provas da Copa Truck, Goiânia recebe etapas do GT Sprint Race e do TCR South America.



Em 2022, a Copa Truck celebra cinco anos de existência da categoria. O torneio teve a disputa da 1ª etapa, em 2017, no dia 28 de maio. Roberval Andrade e Beto Monteiro venceram as provas na ocasião.

O bicampeão da categoria Beto Monteiro, inclusive, lidera a atual temporada com 103 pontos, após três etapas. Ele é seguido por Wellington Cirino, que tem 101, e Felipe Giaffone, com 89.

Confira a programação completa da Copa Truck em Goiânia:

SEXTA-FEIRA (3 DE JUNHO)

Treinos com portões fechados

08h00 –GTSR – Shakedown

11h00 – Copa Truck – Treino Livre 1

12h00 – TCR – Shakedown

12h50 – GTSR – Treino Extra

14h00 – Copa Truck – Treino Livre 2

15h10 – TCR – Treino Livre 1

16h00 – GTSR – Treino Livre 1

SÁBADO (4)

Permitida a entrada de pagantes – dia sem visitação

07h30 – Abertura dos portões

08h00 – GTSR – Treino Livre 2

09h00 – TCR – Treino Livre 2

09h50 – Copa Truck – Treino Livre 3

11h40 – TCR – Classificação

12h30 – GTSR – Classificação

13h30 – Copa Truck – Classificação

15h05 – GTSR – Volta de apresentação/corrida 1

16h15 – TCR – Volta de apresentação/corrida 1

16h45 – Ação Promocional Speed Truck



DOMINGO (5)

Permitida a entrada de pagantes – dia com visitação

07h30 – Abertura dos portões

07h55 – GTSR – Warm Up

08h10 – Copa Truck – Warm Up

08h40 – TCR – Volta de apresentação/corrida 2

09h35 – GTSR – Volta de apresentação/corrida 2

10h15 – Visitação aos Boxes (Ingresso Credencial Fã Truck, Camarotes e Paddock)

11h15 – Show Equipe Jorge Negretti

12h10 – Copa Truck – Volta de apresentação/corrida 1

12h40 – Copa Truck – Inversão dinâmica do grid

12h45 – Copa Truck – Corrida 2

13h50 – GTSR – Volta de apresentação/corrida 3

14h45 – Ação Promocional Speed Truck