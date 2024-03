Copa Verde fica mais atrativa para o Goiás após título

Pela primeira vez na temporada, o Goiás muda seu foco no calendário ao iniciar uma nova competição em 2024. Nesta quarta-feira (6), a equipe esmeraldina vai iniciar a campanha de defesa do título da Copa Verde, que conquistou ano passado. O time alviverde enfrenta o União-MT, em jogo único, na Serrinha.

Desde o início do ano, o Goiás só tinha disputado jogos pelo Campeonato Goiano. Foram 12 partidas até aqui, oito vitórias, quatro empates e invencibilidade desde o começo da temporada. Outros clubes goianos, como Atlético-GO, Anápolis e Aparecidense, já atuaram em mais de uma competição em 2024: Copa do Brasil e a própria Copa Verde (apenas o Galo da Comarca, que foi eliminado na 1ª fase após derrota, nos pênaltis para o Porto Velho-RO).

O Goiás vai evitar as duas primeiras fases da Copa do Brasil justamente por causa da Copa Verde do ano passado. Atual campeão, o time esmeraldino garantiu presença diretamente na 3ª fase do torneio nacional.

Esse é um dos motivos, além da premiação em dinheiro (ano passado foi de R$ 200 mil para o campeão; neste ano ainda não foi divulgado), que tornam atrativa a participação na Copa Verde. O Goiás garantiu folga em duas semanas no início da atual temporada, período com partidas disputadas na 1ª fase da Copa do Brasil, e só vai estrear no torneio nacional em maio.

Com um processo de reformulação de elenco em andamento, ter apenas a disputa do Goianão ajudou o técnico Zé Ricardo a encorpar o Goiás e construir campanha de destaque no Estadual. Agora, o time esmeraldino dá sequência ao mês de decisões em eliminatórias.

O jogo contra o União-MT, invicto, semifinalista e time de melhor campanha no Campeonato Mato Grossense, é único. Quem vencer avança de fase. Em caso de empate, a decisão de quem avança às quartas de final será definida nos pênaltis.

Esta será a 4ª participação do Goiás na Copa Verde. O time goiano jogou em 2019 (foi eliminado na semifinal), 2022 (caiu na 2ª fase) e 2023 (foi campeão).

Em número de jogos, o Goiás é o segundo clube goiano que mais disputou a Copa Verde. São 14 partidas. O Vila Nova, que pode ser adversário da equipe esmeraldina em uma eventual disputa nas quartas de final, é o que mais atuou com 27 jogos disputados em cinco participações.

Aparecidense (5 jogos), Atlético-GO (3), Iporá (2) e Anápolis (1) são outros representantes do Estado que já atuaram no torneio regional.

Time em campo

O Goiás deve mudar a estratégia em relação às outras participações na Copa Verde, quando utilizou jogadores do time sub-20 e atletas com pouca minutagem no profissional. O técnico Zé Ricardo adiantou que não pretende fazer mudanças drásticas na equipe e usará o elenco que está na disputa do Goianão no torneio regional a partir da estreia contra o União-MT.

A equipe sub-20 do Goiás, inclusive, começou no último final de semana a disputa do Campeonato Goiano da categoria e teria preparação prejudicada para o duelo da 2ª rodada, que será na próxima sexta (8).

Zé Ricardo, no entanto, adiantou que avaliará jogadores com minutagem alta. O goleiro Tadeu e o zagueiro Yan Souto são os únicos atletas do Goiás que atuaram em todos os minutos na temporada, com 1.182 minutos em campo.

O volante Wellington, o lateral direito Weverton, os atacantes Allano e Paulo Baya (850), além do volante Juninho, estão entre os jogadores que jogaram 11 das 12 partidas do ano.

O atacante Breno Herculano, por sua vez, é ausência confirmada. Ele ainda passará por exames para avaliar possível lesão muscular na coxa e não será relacionado para o duelo contra o União-MT. Getúlio e Angelo Rodríguez são as principais opções.