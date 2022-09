Copa Verde: Goiás e Vila Nova podem se enfrentar nas quartas de final

Goiás e Vila Nova poderão se enfrentar já nas quartas de final da Copa Verde. As duas equipes confirmaram participação na semana passada. A CBF divulgou a tabela da competição com os adversários que os dois times terão nas oitavas de final, fase em que iniciam a disputa.

Na estreia, o Goiás pega o Real Noroeste-ES, e o Vila Nova enfrenta o Operário-MT.

Se os dois rivais passarem pela estreia, farão clássico decisivo em jogo único por uma vaga na semifinal.

Se o clássico ocorrer, será o primeiro confronto entre os dois times em 2022. Os rivais não se enfrentaram no Campeonato Goiano. O último clássico entre Goiás e Vila Nova foi no 2º turno da Série B de 2021, quando o Tigre venceu o esmeraldino na Serrinha por 2 a 1, em 24 de setembro do ano passado.

As estreias dos dois goianos são em Goiânia, pois, em relação aos adversários, Goiás e Vila Nova têm posição melhor no Ranking Nacional de Clubes da CBF em 2022.

Grupo B7: Goiás x Real Noroeste-ES

Grupo B8: Vila Nova x Operário-MT

Se os dois times avançarem, o mandante da partida nas quartas de final será o Goiás, que tem posição melhor que o Vila Nova. O clube esmeraldino, entre os clubes que disputam a Copa Verde, é o segundo mais bem colocado no ranking, atrás apenas do Cuiabá.