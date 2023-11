Copa Verde terá dez datas e será disputada no primeiro semestre em 2024

A CBF divulgou nesta terça-feira (7) as datas para a disputa da Copa Verde em 2024. Assim como ocorreu na atual temporada, que terminou com o Goiás campeão, o torneio regional vai ser disputado no primeiro semestre, com início no dia 21 de fevereiro e decisão no dia 8 de maio.

Serão dez datas destinadas para a disputa da Copa Verde, nenhuma choca com datas destinadas para os Estaduais.

A CBF ainda vai confirmar a fórmula de disputa, mas se repetir como ocorreu nas últimas temporadas: as duas primeiras fases serão disputadas em jogos únicos. A partir das quartas de finais os jogos passam a ser de ida e volta, até a decisão. O campeão ganha vaga direta à terceira fase da Copa do Brasil do ano seguinte.

Outro ponto a ser definido pela CBF são os times que jogarão o torneio e a quantidade de vagas por Estado. Em 2023, o critério foi de vagas destinadas para os campeões das 12 federações (regiões Norte, Centro-Oeste e o Espírito Santo), os vices das oitos melhores no Ranking da CBF de Federações e os quatro melhores times do Ranking Nacional de Clubes.

Confira as datas para a disputa da Copa Verde 2024:

21 de fevereiro (quarta-feira)

28 de fevereiro (quarta-feira)

6 de março (quarta-feira)

13 de março (quarta-feira)

20 de março (quarta-feira)

24 de março (domingo)

3 de abril (quarta-feira)

10 de abril (quarta-feira)

24 de abril (quarta-feira)

8 de maio (quarta-feira)