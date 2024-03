Copa Verde: Vila Nova e Goiás se enfrentam no OBA

Ambientes marcados por cobranças externas e internas envolvem os rivais Vila Nova e Goiás, que começam a definir quem conseguirá a classificação à semifinal da Copa Verde e dias de mais tranquilidade depois de resultados adversos neste mês de decisões para os clubes. Nesta quarta-feira (20), as equipes se enfrentam no OBA, a partir das 20 horas, pelo jogo de ida das quartas de final do torneio regional.

(Confira, no fim do texto, arbitragem, preços de ingressos e escalações prováveis. O jogo não terá transmissão de TV ou streaming)

Pressão talvez seja a melhor palavra para definir como Vila Nova e Goiás chegam para o primeiro clássico entre os times na Copa Verde. Como apenas um seguirá na disputa, uma iminente crise pode piorar ainda mais a situação de quem não passar de fase.

Na atual temporada, os dois tiveram queda de desempenho com o passar dos jogos, principalmente na reta final da fase de classificação do Campeonato Goiano e no início dos confrontos eliminatórios no Estadual. O futebol apresentado pela dupla não convence os torcedores e gera preocupações.

Os discursos não são combinados, mas Vila Nova e Goiás falam em “corrigir os erros”, “retomar a rota” e “passar pelos obstáculos” para superar o período conturbado.

Mandante da partida de ida, o Vila Nova chega para o clássico com novo treinador após a saída de Higo Magalhães e o retorno de Márcio Fernandes, que inicia sua terceira passagem pelo Tigre.

A queda de desempenho da equipe colorada e a derrota de 2 a 0 para a Aparecidense, no jogo de ida da semifinal do Goianão, foram determinantes para a “rescisão amigável” entre o Vila Nova e Higo Magalhães, que deixou o clube após 20 jogos em sua segunda passagem.

A missão de Márcio Fernandes, que estava sem clube após deixar o Santo André, rebaixado no Paulistão, será de reverter a eliminatória no Estadual e avançar de fase diante do maior rival em dois jogos na Copa Verde. Tudo isso no intervalo de uma semana, a partir desta quarta-feira (20).

A pressão no Goiás também foi causada por um resultado adverso no Goianão, mas com peso ainda maior, já que o clube esmeraldino foi eliminado de maneira precoce nas quartas de final para o Goiânia, em plena Serrinha. Nem mesmo a invencibilidade de 14 partidas no ano (nove vitórias e cinco empates) - caiu diante do Galo após empate no tempo normal e derrota nos pênaltis - é capaz de amenizar a situação no time alviverde.

As demissões do técnico Zé Ricardo e do diretor de futebol Agnello Gonçalves foram cogitadas, mas ambos seguem no clube e os confrontos contra o Vila Nova serão determinantes para aliviar o período conturbado em torno deles ou piorar.

Na última semana, a diretoria do Goiás e conselheiros do clube se reuniram para conversarem sobre o início do ano da equipe e quais movimentos serão feitos para a equipe não voltar a sofrer uma decepção em uma competição chave para os objetivos do time esmeraldino. Após dois encontros, um apenas entre conselheiros, Edminho Pinheiro, presidente do Conselho Deliberativo, se afastou do cargo por tempo indeterminado.

Para o Goiás, a Copa Verde se tornou o caminho mais viável para conquistar vaga na Copa do Brasil do ano que vem, já que as outras alternativas para o Goiás são os títulos da própria Copa do Brasil deste ano ou da Série B.

Para o primeiro clássico da semana, Vila Nova e Goiás possuem um desfalque, cada. Ambos por lesão.

O meia colorado Luciano Naninho sofreu uma contratura muscular, está fora do jogo desta quarta-feira (20) e deve retornar apenas no duelo da volta da semifinal do Goianão contra a Aparecidense, no dia 27.

Já o atacante esmeraldino Breno Herculano segue recuperação de uma lesão muscular na parte posterior da coxa direita e não enfrenta o rival vilanovense.

Clássicos entre Vila Nova e Goiás são disputados com torcida única, do time mandante, desde outubro de 2017. Apenas torcedores do time colorado terão acesso ao OBA nesta quarta-feira (20). No jogo da volta, no domingo (24), o cenário se inverte e apenas esmeraldinos poderão ir ao estádio Hailé Pinheiro.

A Copa Verde não possui uma detentora de direitos de transmissão. Como costuma ocorrer nos jogos do torneio e a “lei do clube mandante” permite, os clubes donos do mando de capmo organizam a transmissão da partida. Para o clássico, o Vila Nova optou por não transmitir o jogo.

FICHA TÉCNICA

Copa Verde - Quartas de final (jogo de ida)

Jogo: Vila Nova x Goiás

Local: Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga (Goiânia)

Data: 20/3/2024

Horário: 20 horas

Ingressos: 80 reais (Setor A) e 50 reais (Setor B). Meia entrada para torcedores com a camisa do Vila Nova; clássico é de torcida única.

Árbitro: Davi de Oliveira Lacerda/ES

Assistentes: Douglas Pagung/ES e Pedro Amorim de Freitas/ES

VILA NOVA: Dênis Júnior; Matheus Pivô, Anderson Conceição, Quintero e Roberto; Ralf, Bruno Matias e João Vitor (Estevão); Alesson, Henrique Almeida (Fernandão) e Igor Bolt (Juan Christian). Técnico: Márcio Fernandes.

GOIÁS: Tadeu; Dieguinho (Weverton), Yan Souto, Edu e Sander; Wellington, Juninho e Iván Torres; Allano, Angelo Rodríguez e Paulo Baya. Técnico: Zé Ricardo.