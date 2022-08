Corinthians e Flamengo decidem em casa nas semifinais da Copa do Brasil

A CBF realizou nesta sexta-feira (19), na sede da entidade, no Rio de Janeiro, o sorteio dos mandos de campo das semifinais da Copa do Brasil. O Corinthians decide em casa contra o Fluminense, assim como o Flamengo, que jogará a segunda partida contra o São Paulo como mandante.

As partidas de ida das semifinais serão realizadas na próxima quarta-feira (24) no Maracanã (Fluminense x Corinthians) e no Morumbi (São Paulo x Flamengo). Os duelos de volta ocorrem em 14 de setembro na Neo Química Arena (Corinthians x Fluminense) e no Maracanã (Flamengo x São Paulo).

Como as semifinais têm times da mesma cidade (São Paulo e Rio de Janeiro), a CBF definiu uma dinâmica para que duas equipes da mesma cidade não jogassem no mesmo dia no mesmo município.

"Serão utilizadas dez bolas, cinco ímpares e cinco pares. O chaveamento até a final já foi definido no último sorteio. Por termos clubes da mesma cidade entre os participantes, os confrontos serão sorteados de forma casada. Sortearemos a bola ímpar ou par para decidir, simultaneamente, os confrontos. Sorteada a bola ímpar, os times da parte superior [Corinthians e Flamengo] abrem os jogos em casa. Sorteada uma bola par, os clubes da parte inferior [São Paulo e Fluminense] abrem em casa", explicou Júlio Avellar, diretor de competições da CBF.

O responsável por sortear a bola foi Carlos Alberto Parreira. Ele tirou a bola 4 (par), o que definiu São Paulo e Fluminense como mandantes na ida.

O Corinthians garantiu uma vaga na semi com goleada por 4 a 1 contra o Atlético-GO, em casa, na volta das quartas de final. O time alvinegro conseguiu reagir depois de perder na ida por 2 a 0.

O Fluminense levou a melhor no duelo contra o Fortaleza. O clube tricolor carioca fez 1 a 0 fora de casa na primeira partida e perdia a volta, no Maracanã, por 2 a 0, mas buscou o empate que assegurou a classificação.

Do outro lado da chave, o Flamengo se classificou à semifinal após bater o Athletico-PR por 1 a 0, na Arena da Baixada, depois de empate sem gols no Maracanã.

Já o São Paulo avançou com empate sofrido por 2 a 2 contra o América-MG, nesta quinta-feira (18), no Independência. Na ida, o time tricolor fez 1 a 0 no Morumbi.

Os quatro clubes recebem premiação de R$ 8 milhões pela classificação às semifinais. Quem avançar já garante ao menos R$ 25 milhões do prêmio de vice-campeão. O campeão da Copa do Brasil leva R$ 60 milhões.