Corinthians troca técnico: contrata Cuca, e Fernando Lázaro volta a ser auxiliar

Cuca é o novo técnico do Corinthians. Menos de uma hora depois de anunciar que Fernando Lázaro não comandaria mais o clube, o alvinegro anunciou o novo treinador, que estava sem trabalhar desde que deixou o Atlético-MG, no fim de 2022.

Fernando Lázaro perdeu o cargo após a derrota por 1 a 0 contra o Argentinos Juniors, na Neo Química Arena, pela Copa Libertadores. Ele volta a fazer parte da comissão permanente do Corinthians, que demitiu dois auxiliares: Luciano Dias e Thiago Larghi.

O time alvinegro fez o anúncio nesta quinta-feira (20) por meio de nota oficial publicada nas redes sociais.

Lázaro comandou o Corinthians por apenas 17 jogos. Foram oito vitórias, cinco empates e quatro derrotas (56,86% de aproveitamento).

O Corinthians comandado por Fernando Lázaro colecionou decepções nesta temporada. Eliminação nas quartas de final do Campeonato Paulista para o Ituano, em plena Neo Química Arena, derrota por 2 a 0 para o Remo no jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil, e agora a derrota para o Argentinos Juniors pela Libertadores.

Fernando Lázaro estava no Corinthians desde 1999, tendo exercido diferentes funções nestes mais de vinte anos. Ele era analista de desempenho durante a passagem mais recente de Tite pelo clube, entre 2015 e 16, e foi levado à seleção brasileira quando Tite assumiu.

Na CBF, participou da Copa do Mundo na Rússia e da Copa América de 2019, até voltar ao clube alvinegro em janeiro do ano passado. Ele era visto no clube como uma espécie de discípulo de Tite.