Corinthians x Atlético-GO: decisão em território conhecido para o Dragão

O Atlético-GO já conquistou algumas classificações históricas, na Copa do Brasil, distante de Goiânia. Na noite desta quarta-feira (17), o Dragão poderá garantir a vaga que certamente será diferenciada nos 85 anos de existência do clube - a passagem à semifinal da Copa do Brasil pela segunda vez. Para isso, jogará na Neo Química Arena, em São Paulo, às 21h30, largando com dois gols de vantagem sobre o Corinthians.

O placar favorável (2 a 0) no jogo de ida foi garantido na capital goiana. Mesmo que perca por até um gol de diferença para o clube alvinegro, o rubro-negro será semifinalista, como já é na disputa da Copa Sul-Americana. Se o adversário ganhar por dois gols de frente, levará a definição da vaga para a cobrança de pênaltis.

(Confira escalações, arbitragem, onde assistir e campanhas dos times no fim deste texto)

O time atleticano teve méritos em casa ao abrir 2 a 0 sobre o Corinthians e pretende mostrar que não é um mero coadjuvante no torneio. O Dragão chega à capital paulista disposto a demarcar território numa “guerra” preparada pelo clube paulista e a sua fiel torcida. O rubro-negro buscou se ajustar para se impor em Itaquera.

O Dragão se preparou com suas armas para o combate que promete ser duro e imprevisível. Uma delas é, no campo de batalha do inimigo, ter retrospecto amplamente favorável e que o faz se sentir um visitante bastante indigesto e acostumado a conquistar resultados positivos.

O time atleticano nunca perdeu no Itaquerão. Desde 2017, quando Gilvan fez de cabeça o gol da surpreendente vitória por 1 a 0, o Dragão conquistou mais dois triunfos (1 a 0 na Série A e 2 a 0 na Copa do Brasil, ambos em 2021) e um empate sem gols (pela Série A 2020).

Na única vez em que Corinthians e Atlético-GO decidiram vaga na Copa do Brasil, no ano passado, a classificação foi conquistada pela equipe atleticana (2 a 0 e 0 a 0).

Não é a primeira vez

Não é a primeira vez que o Atlético-GO chega às quartas de final da Copa do Brasil. Porém, isso ocorreu apenas numa ocasião, em 2010, quando eliminou o Palmeiras, um dos favoritos ao título naquela temporada, com vitória no tempo regulamentar (1 a 0) e nos pênaltis (2 a 1), no Serra Dourada. Na semifinal, o Dragão sofreu a eliminação para o Vitória.

Nas duas últimas edições da Copa do Brasil (2020 e 2021), o Dragão parou um pouco antes, nas oitavas de final. Por isso, o fato de a campanha de 2022 ter ultrapassado as anteriores já é um mérito. Mas ser semifinalista do torneio é elevar o clube a outra dimensão, como fez recentemente, ao garantir uma vaga inédita na Copa Sul-Americana.

O Corinthians vive a primeira crise nesta temporada. Torcida revoltada, ameaças nas redessociais a jogadores e a saída de alguns, como o meia-atacante William, que optou pelo retorno ao futebol inglês, criaram clima de ebulição no clube.

O técnico português Vítor Pereira foi ríspido e irônico com a imprensa após a derrota no clássico paulista por 1 a 0, no sábado (13) e deixou transparecer que não tem medo de ser demitido por ter uma conta bancária recheada.

Fato é que o Corinthians só conseguiu duas vezes, na Copa do Brasil, reverter desvantagemde dois gols que os adversários conseguiram nos jogos de ida. Em 2005, perdeu de 3 a 0 doCianorte-PR, mas goleou na volta (5 a 1).

A partida mais emblemática teve os cachos de uva verdes levados e saboreados pelo goleiro Felipe até a torcida do clube, no Pacaembu em episódio que envolveu um adversário goiano. Ocorreu na goleada de 4 a 0 sobre o Goiás, em 2008, após o alviverde abrir 3 a 1 em Goiânia. O Corinthians usava à época uma camisa lilás e isso foi ironizado pela diretoria do Goiás, que fez a comparação com cachos de uvas, no caso, roxas.

Onde assistir ao jogo: TV Anhanguera, Premiere e Sportv