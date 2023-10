Correndo “em casa”, Vinícius Mercez encara sétima etapa da Fórmula Delta em Goiânia

Animado por grandes resultados nas últimas etapas da Fórmula Delta, Vinícius Mercez (AUVP Investimentos / Crediblue / Klaro Chopp / Cerveja Astúrias / The Buena / JNet Bahia Fibra Ótica / Padá) se prepara para disputar uma das etapas mais especiais do ano, já que o Autódromo de Goiânia recebe a 7ª e penúltima rodada do campeonato neste final de semana, circuito este que é a “casa” do representante goiano na categoria.

Um ano após seu primeiro contato com a Fórmula Delta em um dia de treinos da etapa da Copa Brasil em 2022, o piloto goiano de 16 anos retorna ao Autódromo Internacional Ayrton Senna para enfim realizar sua primeira competição de carros no quintal de casa, o que traz um sentimento especial para o final de semana, já que contará com a torcida do público local, e pela primeira vez dos familiares na pista.

“Será um final de semana muito diferente dos quais já vivi nesse ano. Sempre tenho o apoio e a presença dos meus pais e da minha irmã nas etapas que são realizadas em São Paulo, mas correr no quintal de casa, com a torcida dos meus familiares, amigos e patrocinadores no autódromo, será de grande importância para buscar uma nova vitória no ano, e manter acesa a disputa pelo título dos três campeonatos da Fórmula Delta”, comentou Vinícius, atual vice líder da Fórmula Delta na divisão Rookie, com a quarta posição na tabela geral.

Seguindo a programação tradicional, as atividades do Campeonato Paulista e Copa Brasil de Fórmula Delta tem início nesta sexta-feira (27) com dois treinos livres, dando continuidade no sábado (28) com a tomada de tempos e a primeira prova, e no domingo (29) a segunda prova da etapa. As provas terão a transmissão ao vivo no Youtube da Fórmula Delta (www.youtube.com/@FormulaDelta).

Confira a programação da etapa de Goiânia da Fórmula Delta:

Sexta-feira, 27 de Outubro

10:50 hrs – Primeiro Treino Fórmula Delta

14:40 hrs – Segundo Treino Fórmula Delta

Sábado, 28 de Outubro

11:20 hrs – Tomada de Tempo Fórmula Delta

15:50 hrs – Prova 1 Fórmula Delta