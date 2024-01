Corrida de rua reúne vários benefícios. Veja dicas para começar hoje

Praticar exercícios físicos, conhecer pessoas novas, ter uma rotina mais saudável... Sabe aquelas metas que todo mundo faz para o ano novo? Então, que tal adicionar um desafio que une todos esses objetivos? A corrida de rua é uma ótima oportunidade para quem deseja se desafiar.

Um dos benefícios mais conhecidos da corrida tem relação direta com o emagrecimento. Isso porque a modalidade demanda muito esforço dos músculos, gerando um gasto calórico alto. Além disso, por ser essencialmente um exercício aeróbico, ela também desencadeia uma série de reações no organismo que favorecem a queima de calorias.

A recordista mundial Fernanda Maciel, uma das maiores ultramaratonistas do mundo, compartilhou cinco dicas para quem planeja estabelecer a meta de iniciar na corrida de rua em 2024.



1) COMECE AOS POUCOS

Para iniciar um novo hábito é preciso foco e dedicação. Na corrida, isso não é diferente. No entanto, evite encarar como uma obrigação de alcançar a excelência imediatamente ou adquirir os melhores equipamentos – isso pode gerar uma pressão excessiva, levando a preocupações e frustrações, perdendo assim a essência de ter um hobby. Comece introduzindo a corrida aos poucos na sua rotina, separe um momento da sua semana para fazer caminhadas e ir ganhando confiança para acelerar o ritmo.



2) FOCO NA ROTINA

Sempre começo meus dias fazendo uma saudação ao sol e, em seguida, passo para exercícios de equilíbrio e força, que são as raízes para meus treinos de corrida. Encontrar um “ritual” para incorporar no seu dia a dia fará com os hábitos saudáveis fluam mais naturalmente. A prancha, por exemplo, é uma atividade superpoderosa para o corpo e mente - se você conseguir segurá-la por um minuto e se manter focado na posição, irá trabalhar no ponto-chave para conquistar maiores resistências física e mental.

3) TENHA UM BOM PLANO DE REFEIÇÕES E PREZE PELO DESCANSO

Junto com os treinos, o planejamento alimentar bem estruturado e uma boa rotina de sono podem aprimorar significativamente a experiência ao adotar esse novo hábito. Em relação à alimentação, é sempre importante buscar a orientação de um nutricionista para desenvolver um cardápio que atenda às exigências do seu corpo ao iniciar uma prática regular de exercícios físicos.

4) O AQUECIMENTO ANTES DA PROVA É ESSENCIAL!

Chegou o grande dia de participar de uma corrida. E agora? Não se esqueça dos alongamentos pré-prova, pois eles são extremamente importantes! Para provas realizadas no período da manhã, faça sempre um bom alongamento quando acordar, principalmente nas pernas e quadril, para evitar qualquer tipo de lesão ou estiramento da panturrilha e dos quadríceps.

5) MANTENHA A CALMA DURANTE A PROVA

Respeite seus limites e pense positivo. Não fique afobado com outro corredor ao lado e foque sua energia na sua própria passada, controlando seu ritmo e sua hidratação. Se a prova for mais longa, vale levar uma mochila leve e pequena, com garrafinha de água e gel de carboidratos e sais minerais. Se a corrida estiver muito puxada ou você se sentir ansioso, lembre-se que está tudo bem caminhar! Dê algumas passadas andando e volte a correr. Você tem o controle de tudo, então controle a sua respiração e vá mesclando: faça o descanso da caminhada para diminuir o ritmo da respiração, volte a trotar e vá aumentando o ritmo da corrida novamente