CR7 bate recorde, e Portugal vence Gana na Copa em jogo eletrizante

Cristiano Ronaldo deixou o dele, quebrou um recorde e ajudou a seleção portuguesa a estrear com vitória na Copa do Mundo do Qatar. Nesta quinta-feira (24), Portugal venceu Gana por 3 a 2, no Estádio 974, em Doha, pela Grupo H do torneio mundial. CR7, de pênalti, João Félix e Rafael Leão marcaram os tentos da equipe europeia, enquanto Ayew e Bukari descontaram para os ganeses.

Com o gol, CR7 se tornou o primeiro jogador a marcar em cinco edições de Copas do Mundo. O atacante português marcou o seu oitavo gol pela seleção em Mundiais e reforçou seu nome na história do futebol internacional.

A seleção portuguesa ditou o ritmo de jogo durante quase todo o confronto, mas encontrava dificuldade para furar a retranca ganesa no primeiro tempo. A equipe africana, montada para segurar a pressão adversária, teve sucesso em neutralizar a artilharia de Portugal nos primeiros 45 minutos, mas não aguentou na segunda etapa. No entanto, apesar de ficar duas vezes em desvantagem no placar, Gana não se abalou e quase acabou com a festa de Cristiano e companhia.

A vitória faz com que Portugal assuma a primeira colocação da chave H. Os portugueses estão na liderança isolada, já que Uruguai e Coreia do Sul empataram por 0 a 0 na outra partida. Os jogos da segunda rodada do grupo serão realizados na próxima segunda-feira. Os portugueses vão enfrentar os uruguaios, enquanto Gana mede força contra a seleção coreana.

FICHA TÉCNICA

PORTUGAL: Diogo Costa; João Cancelo, Rúben Dias, Danilo Pereira e Raphael Guerreiro; Rúben Neves (Rafael Leão), Bruno Fernandes e Bernardo Silva (João Palhinha); Otávio (William Carvalho), João Félix (João Mário) e Cristiano Ronaldo (Gonçalo Ramos). T.: Fernando Santos.

GANA: Ati-Zigi; Seidu (Tariq Lamptey), Djiku, Amartey, Salisu e Baba; Partey, Abdul-Samed, Kudus (Osman Buakri) e André Ayew (Jordan Ayew); Iñaki Williams. T.: Otto Addo.

Estádio: 974, em Doha (Qatar)

Horário: Às 13h (de Brasília) desta quinta-feira (24)

Árbitro: Ilsmail Elfath (Estados Unidos)

Auxiliares: Kyle Atkins (Estados Unidos) e Corey Parker (Estados Unidos)

VAR: Armando Villarreal (Estados Unidos)

Gols: Cristiano Ronaldo, 19' aos 2° T, e João Félix, aos 32' do 2° T (Portugal), Rafael Leão, aos 34' do 2° T. André Aywe, aos 27' do 2° T, e Osman Bukari, aos 43' do 2° T( Gana)

Cartões amarelos: Andre Ayew, Iñaki Williams, Kudus Mohammed, Alidu Seidu (Gana). Danilo Pereira e Bruno Fernandes (Portugal)