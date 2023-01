Crac x Goiás: duelo com chance de liderança

Em busca de evolução coletiva e para seguir o momento de ascensão na tabela, o Goiás vai para o segundo jogo seguido fora de casa e encara o Crac, nesta quarta-feira (25), na abertura da 5ª rodada do Goianão 2023. O duelo será disputado no estádio Genervino da Fonseca, a partir das 19 horas.

(Confira prováveis escalações, informações sobre ingressos, arbitragem e onde assistir no final deste texto)

O confronto é direto por, no mínimo, a vice-liderança do Goianão, já que Goiás (3º colocado) e Crac (2º) estão na parte de cima da classificação. Os times podem, caso o confronto tenha um vencedor e o Atlético-GO não pontue, terminar a 5ª rodada na liderança da competição.

“A expectativa é vencer, independentemente do lugar. O Goiás é o maior da competição, tem que procurar vencer todos os jogos. Nosso grupo está evoluindo, roda bastante os jogadores e a expectativa é fazer uma grande partida para ganhar confiança na competição. Daqui a pouco, entram os jogos de mata-mata e temos que estar prontos”, comentou o atacante Alesson.

Como fez contra o Iporá, mas não na mesma proporção, o técnico Guto Ferreira deve rodar o elenco esmeraldino. Alguns atletas, como Apodi e Sidimar, podem ser preservados de olho no clássico contra o Vila Nova na rodada do final de semana. Ambos apresentaram problemas musculares na última semana e a intenção é preservar os atletas para que não sofram lesões graves.

Neste início de Goianão, o Goiás tenta conciliar evolução coletiva com conquista de pontos para se manter nas primeiras colocações do Estadual. Até aqui, tem dado certo. O time esmeraldino soma sete pontos após quatro jogos e espera aumentar a contagem diante do Crac.

“Chegaram muitos jogadores e, nos treinos, estamos evoluindo. No decorrer das partidas, nossa equipe vai evoluir ainda mais, vamos brigar pelo título. O Goiás precisa vencer sempre e nossa obrigação é lutar pelo título do Goiano”, cravou Alesson, que disputou três jogos pelo time esmeraldino e pode ganhar uma chance no time titular do Goiás pela primeira vez.

Goiás e Crac vão se enfrentar pela 76ª vez na história. A equipe alviverde venceu 41 vezes, o time de Catalão ganhou 13 partidas e 21 duelos terminaram empatados.

O time esmeraldino defende um tabu de 12 jogos sem perder para o Leão do Sul. A última vitória da equipe de Catalão sobre o adversário alviverde terminou com placar de 5 a 1, pelo Goianão de 2011.

FICHA TÉCNICA

Campeonato Goiano - 5ª rodada

Jogo: Crac x Goiás

Local: estádio Genervino da Fonseca (Catalão/GO)

Data: 25/1/2023

Horário: 19 horas

Transmissão: DAZN

Ingressos: R$ 40 e R$ 20 (valor único para mulheres)

Promoção: torcedor paga meia-entrada com a camisa do Crac

Árbitro: Osimar Moreira

Assistentes: Edson Antônio e Hugo Correa

CRAC: Cleriston; Duda, Willian Goiano, Nilo e Eduardo; Lucas Gonçalves, Wagner Manaus e Jeremias; Janderson, Kayron e Helber. Técnico: Paulo Massaro

GOIÁS: Tadeu; Yan Souto, Edu, Bruno Melo e Hugo; Felipe, Jhonny Lucas, Zé Ricardo (Carlos Maia) e Julián Palacios; Alesson e Breno Herculano (Philippe). Técnico: Guto Ferreira.