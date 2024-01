Cria do Atlético-GO, Luiz Fernando assume papel de protagonista

Há quase dez anos, um tímido Luiz Fernando, ainda adolescente, chegou a Goiânia. Uma década depois, o atacante do Atlético-GO inicia 2024 muito bem credenciado pelo desempenho da temporada passada, quando marcou 19 gols (dez no Goianão e nove na Série B), conquistou o título do Estadual e o acesso à elite nacional e faturou três troféus na premiação do Goianão: artilheiro, seleção e craque do torneio.

Como meta, o goleador pretende repetir e até superar as marcas do ano passado. Luiz Fernando também espera marcar o 50º gol pelo Dragão – anotou 43 vezes em 188 atuações -, conquistar o tri do Estadual, fazer boa campanha e garantir o clube na Série A.

Tocantinense, Luiz Fernando tem uma profunda identificação com o Atlético-GO, com histórico de gols e títulos na carreira, iniciada no futebol goiano em 2014.

Aos 27 anos e bem mais experiente do que aquele menino que começou a mostrar talento na base do clube, Luiz Fernando se prepara também para as cobranças e para dividir protagonismo com Vagner Love, de 39 anos e que fez dez gols na Série B de 2023 pelo Sport, um a mais do que o Talismã rubro-negro, como Luiz Fernando se acostumou a ser chamado.

No Atlético-GO, Luiz Fernando atuou em 2014, 15, 16, 17, 22 e 23. São seis temporadas. Começou na base em 2014 e, nos dois anos seguintes, se alternou entre o profissional e o time sub-20, pelo qual disputou duas vezes a Copa São Paulo de Futebol Júnior. Fez três gols em 2015 e abriu espaço para se firmar.

“Sempre temos de estar ali, brigando pela artilharia. Ser craque do campeonato é muito bom. Neste ano (2024), também vou atrás da artilharia, dos prêmios individuais. Acho que, conseguindo estes prêmios individuais, vou poder ajudar o Atlético-GO dentro de campo”, estipulou o atacante atleticano. Segundo ele, o Dragão está formando “uma equipe jovem e de muita força”. Sobre Vagner Love, diz que “é um grande jogador, que dispensa comentários”.

Luiz Fernando pretende não só ampliar os números e títulos, mas também deixar o nome registrado na história do clube, em que foi campeão da Série B em 2016. Sempre cabe mais uma meta.

“Para deixar o meu nome marcado, aqui, tem de ser com bastante gols, títulos. Então, já pude ganhar um Campeonato Goiano e uma Série B, tenho um acesso. Neste ano de 2024, vamos buscar a melhor campanha na Série A, fazer uma boa Copa do Brasil e um excelente Goiano”, previu Luiz Fernando, que tem outra marca especial no clube, com os três gols anotados sobre o Nacional (Uruguai), do craque Luís Suárez, nas vitórias por 1 a 0 e 3 a 0, pelas quartas de final da Copa Sul-Americana de 2022.

O atacante tem mais um ano de contrato com o Dragão, está bem valorizado no mercado, mas segue o rumo traçado na equipe. Luiz Fernando tem consciência de que a permanência na Série A é um desafio no projeto do clube, após o difícil acesso em 2023.

“Saíram grandes jogadores, estão chegando grandes jogadores. Sempre gosto de assumir as responsabilidades. Às vezes, mesmo passando por momentos difíceis, pois sou um dos caras com mais tempo aqui. Tenho de assumir este protagonismo. Em 2024, não pode ser diferente. Vocês (imprensa) estão esperando mais, também estou esperando mais, mostrar mais do meu futebol”, concluiu.