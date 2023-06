Criciúma x Atlético-GO: Dragão quer afastar mau momento e recuperar lugar no G4

O Atlético-GO busca, no interior catarinense, se afastar da pior crise técnica nesta temporada. O Dragão não vence há três rodadas e terá pela frente um dos concorrentes ao acesso à Série A do Brasileiro, o Criciúma, às 21h30, no Estádio Heriberto Hulse, em Criciúma (SC). Na noite desta sexta-feira (2), os dois times duelam separados por um só ponto (o clube catarinense leva ligeira vantagem, pois tem 17 contra 16 do Dragão) e precisando somar mais pontos na Série B.

(Confira, no fim do texto, escalações, onde assistir e arbitragem)

O Tigre catarinense inicia a 10ª rodada em 4º lugar, enquanto o Dragão ocupa o 7º lugar, perdendo nas últimas partidas a chance de assumir a liderança ou se manter no G4.

Como atuará fora, pressionado, sob desconfiança e desfalcado, o Atlético-GO não descarta o empate como interessante. Mas há uma referência – o triunfo de 3 a 2 sobre o líder, o Vitória, fora de casa, numa grande atuação. O Dragão dominou o jogo, em um estádio cheio como deve estar o de Cricíuma nesta noite.

Depois, veio a crise técnica. Nos três jogos recentes, o Dragão teve dois empates (0 a 0 com Avaí-SC e 1 a 1 contra o Botafogo-SP) e foi goleado pelo Juventude-RS (3 a 0) numa das piores atuações na temporada. O Criciúma também teve tropeços nas três últimas rodadas – perdeu em casa do Ceará (2 a 1) e fora do Mirassol-SP (1 a 0), mas venceu o Sport (1 a 0) no melhor resultado conquistado.

A oscilação chegou à equipe atleticana. O técnico Alberto Valentim repete que trabalha para acertar o time. “O termo que uso são ajustes que temos de fazer. No nosso posicionamento, que chamo de ponto de partida, e em quais são as nossas ideias, variações e movimentações. E corrigir algumas que fazíamos, às vezes no tempo errado. Primeiro, fazemos isso no vídeo, pois ele não mente. Depois, na prática, nas movimentações, o preenchimento de área, nossos encaixes de marcação. Tudo isso, quando há tempo para treinar, pode ser corrigido”, contou o treinador do Dragão.

Na busca por correções, Alberto Valentim conseguiu melhorar o poderio ofensivo do time no empate (1 a 1) com o Botafogo-SP. A equipe não se deu tão bem, mas os atacantes Daniel (autor do gol) e Kelvin (fez assistência para o gol e construiu alguns lances) foram elogiados. Na análise do presidente do Atlético-GO, Adson Batista, Kelvin foi o “melhor jogador” contra o Botafogo-SP. Por isso, será mantido e, se repetir a boa atuação, ganha moral.

Formação titular

A formação titular não foi confirmada por Alberto Valentim. Nos minutos finais do treino no CT do Dragão, antes da viagem para Criciúma, o lateral direito Rodrigo Soares sentiu incômodo muscular na coxa direita e foi vetado. O mais cotado para substituí-lo é Renan Silva, prata da casa de 19 anos, que finalizou o treino. Mas o zagueiro João Victor, cedido pelo XV de Piracicaba-SP, corre por fora e não será surpresa se aparecer antes ou durante o jogo. O jogador ainda não fez sua estreia no Dragão.

O Criciúma tem desfalques e dúvidas. Não terá o zagueiro Wallison Maia e o lateral Claudinho, suspensos. Pode não ter o meia Marquinhos Gabriel (ex-Goiás), poupado dos treinos. O clube catarinense tem alguns ex-atleticanos: o lateral Jonathan, o volante Rômulo , o atacante Felipe Vizeu e o técnico Cláudio Tencati. Vizeu foi campeão do Goianão de 2023, mas deixou o Dragão às vésperas da decisão com o Goiás – o último gol dele foi contra o Volta Redonda-RJ.

FICHA TÉCNICA

Criciúma: Gustavo; Cristovam (Jonathan), Matheus Mancini, Rayan (Mateus Mancini), Rodrigo, Marcelo Hermes; Arilson, Rômulo, Felipe Mateus; Eder, Felipe Vizeu, Fabinho, Marquinhos Gabriel. Técnico: Cláudio Tencati

Atlético-GO: Ronaldo; Renan Silva (João Victor), Lucas Gazal, Ramon Menezes, Jefferson; Renato, Rhaldney, Shaylon; Kelvin, Gustavo Coutinho, Luiz Fernando. Técnico: Alberto Valentim

Local: Estádio Heriberto Hulse (Criciúma-SC)

Horário: 21h30

Onde assistir: Sportv e Premiere

Árbitro: Rafael Rodrigo Klein (RS)

Assistentes: Jorge Eduardo Bernardi (RS) e Mauricio Coelho Silva Penna (RS)

VAR: Marco Aurélio Augusto Fazekas Ferreira (MG)