Criciúma x Vila Nova: onde assistir ao vivo, horário e escalações

De volta ao G4 da Série B, o Vila Nova só depende de si para seguir entre os quatro primeiros por mais uma rodada da Segundona. Nesta terça-feira (25), o time colorado faz confronto direto diante do Criciúma, a partir das 21h30, no estádio Heriberto Hülse, pela 25ª rodada da competição nacional.

(Confira, no fim do texto, escalações, onde assistir ao vivo, horário e arbitragem)

Quem vencer vai terminar a rodada no G4. Se o duelo terminar empatado, o Vila Nova terá de torcer por tropeços do Juventude e Guarani, contra Mirassol e Sampaio Corrêa, respectivamente, para seguir entre os quatro primeiros ao término da 25ª rodada.

A equipe colorada terá pelo menos uma mudança para o confronto desta terça-feira (22). Suspenso pelo acúmulo de três amarelos, o zagueiro Rafael Donato desfalca o Vila Nova pela primeira vez na Série B. O provável substituto é Marcondes, enquanto Hiago Cena e Iago Mendonça correm por fora na briga pela vaga.

Invicto sob comando do técnico Marquinhos Santos, com duas vitórias e um empate nos últimos três duelos, o Vila Nova tem objetivo de pontuar em Criciúma para seguir forte na disputa pelo acesso à Série A.

O treinador acredita que o Vila Nova ainda precisa de ajustes em momentos dos jogos e prevê evolução contra o Criciúma. Marquinhos Santos quer que o time colorado tenha melhor desempenho nas transições ofensivas, cenário que deve encontrar no Heriberto Hülse, e seja eficiente nas oportunidades que surgirem como visitante.

Clubes goianos costumam ter dificuldade quando enfrentam o Criciúma no Heriberto Hülse. Na história, quatro times do Estado atuaram na casa da equipe catarinense e dois conseguiram vencer: o Vila Nova é um deles, com dois triunfos no palco do duelo desta terça-feira.

O retrospecto do Vila Nova na casa do Criciúma é de duas vitórias, dois empates e cinco derrotas, com 29,6% de aproveitamento. O Atlético-GO é o outro clube que já venceu no Heriberto Hülse e o que possui melhor desempenho entre os goianos diante do Criciúma: duas vitórias, um empate e duas derrotas (46,7%). Anapolina (duas partidas) e Goiás (15 duelos) nunca venceram na casa do Tigre de Santa Catarina.

O Vila Nova tenta melhorar o desempenho em confrontos diretos. O time colorado, no recorte dos últimos quatro duelos contra equipes que brigam pelo acesso, venceu Mirassol e Juventude, mas perdeu para Novorizontino e Sport.

O Criciúma também tem esse objetivo de melhorar em duelos diretos, só que o desempenho da equipe catarinense é pior, já que o Tigre de Santa Catarina não ganhou nenhuma vez quando desafiou algum clube que estava no G4 no dia da partida: duas derrotas e um empate.

FICHA TÉCNICA

Campeonato Brasileiro - Série B - 25ª rodada

Jogo: Criciúma x Vila Nova

Local: estádio Heriberto Hülse (Criciúma/SC)

Data: 22/8/2023

Horário: 21h30

Transmissão: Sportv e Premiere

Árbitro: Bruno Mota Correia/RJ

Assistentes: Daniel do Espirito Santo Parro/RJ e Sidmar dos Santos Meurer/PR

VAR: Carlos Eduardo Nunes Braga/RJ

CRICIÚMA: Gustavo; Claudinho, Rodrigo, Walisson Maia e Marcelo Hermes; Rômulo, Arilson e Éder; Fabinho, Felipe Vizeu e Fellipe Mateus. Técnico: Cláudio Tencati.

VILA NOVA: Dênis Júnior; Marcelinho, Marcondes, Eduardo Doma e Rodrigo Gelado; Ralf, Igor Henrique e Lourenço; Juan Christian, Henrique Almeida e Guilherme Parede. Técnico: Marquinhos Santos.