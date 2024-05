Cristiano lamenta derrota do Vila Nova, mas avisa: 'Importante é não desistir'

LUIZ FELIPE MENDES

Após mais uma derrota do Vila Nova como visitante na Série B, em um placar de 1 a 0 contra o CRB no Estádio Rei Pelé, o volante Cristiano lamentou o resultado e afirmou que o mais importante neste momento é não desistir.

Em Maceió, o Vila Nova visitou o CRB pela 6ª rodada da Série B, tentando buscar os primeiros pontos como visitante. Anteriormente, fora de casa, o Tigre havia perdido para Sport (2 a 0) e América-MG (3 a 1). Mais uma vez, o time colorado saiu de campo sem conseguir pontuar longe de seus domínios.

“A gente sabe que jogar fora de casa é muito difícil, e aqui não foi diferente. Acredito que no primeiro tempo eles foram mais incisivos, tiveram um controle maior de jogo, faltou a gente ajustar algumas coisas. É o detalhe", comentou Cristiano, em entrevista ao Premiere.

Cristiano declarou que o grupo do Vila Nova perdeu a partida, mas com o sentimento de que poderia ter saído de campo com os três pontos, principalmente por causa do desempenho na etapa final. Agora, é sacudir a poeira para buscar evolução na Série B.

"No segundo tempo, a gente teve o controle, chegamos lá, não conseguimos finalizar, mas é trabalhar, ajustar e não desistir, que é o mais importante, e buscar esses pontos fora de casa, pois é algo que está faltando”, completou o volante.

Depois de atuar pela Série B, o Vila Nova volta a campo na próxima quarta-feira (22), às 20 horas, para enfrentar o Paysandu no Estádio Curuzu, em duelo válido pela ida da final da Copa Verde.