Cuiabá x Goiás: onde assistir ao vivo, horário e escalações

Inserido em uma disputa insana contra o rebaixamento, o Goiás quer confirmar a reação na Série A do Campeonato Brasileiro em confronto contra o Cuiabá na noite deste sábado (21), às 18h30, na Arena Pantanal.

(Confira, no fim do texto, onde assistir ao vivo, escalações e arbitragem)

Os dois representantes do futebol do Centro-Oeste estão inseridos em um bloco de nove clubes que estão na casa dos 30 pontos na tabela de classificação. Mesmo que o jogo seja considerado um confronto direto contra a queda, o Cuiabá tem campanha mais consistente. Os dois times estão separados por seis pontos.

Entre Cuiabá (36) e Goiás (30) estão sete clubes campeões brasileiros e que estão no mesmo páreo para evitar a queda. O desafio da dupla do Centro-Oeste é medir forças com equipes como Santos, Vasco, Cruzeiro, Corinthians, Internacional, São Paulo e Bahia.

A 11 rodadas do fim da competição, a briga promete ser ferrenha até a rodada final. Antes do início da 28ª rodada, a distância entre o 12º colocado, o Inter, e o 18º, o Goiás, é de apenas dois pontos.

Animado com a vitória sobre o São Paulo por 2 a 0 na última rodada, o Goiás quer mostrar que o desempenho não foi um mero lampejo. O time treinado por Armando Evangelista deseja manter a solidez defensiva recuperada diante do tricolor paulista, após uma partida de seis gols sofridos contra o Bahia. Além disso, a necessidade é buscar a eficiência no ataque.

Goiás e Cuiabá se enfrentarão pela quarta vez nesta temporada. As duas equipes tiveram embates quentes pelas semifinais da Copa Verde, inclusive com situações de confusão e ânimos exaltados. O time esmeraldino levou a melhor e caminhou para a conquista da taça contra o Paysandu. No Campeonato Brasileiro, o Cuiabá deu o troco e impôs uma derrota ao Goiás dentro da Serrinha por 1 a 0 no 1º turno.

Para a partida deste sábado (21) na Arena Pantanal, o treinador esmeraldino terá que lidar com alguns desfalques. O zagueiro Lucas Halter e o atacante Anderson Oliveira seguem machucados. O volante Willian Oliveira e o atacante Matheus Babi ficam fora por suspensão, devido ao acúmulo de três cartões amarelos.

O treinador português terá de mexer pelo menos em uma peça em relação à escalação escolhida para o jogo contra o São Paulo. Para a vaga de Willian Oliveira, a tendência é que o treinador escolha Higor Meritão para começar a partida na Arena Pantanal. O volante entrou no decorrer do segundo tempo contra o São Paulo. Outras opções para a vaga são Raphael Guzzo e Oyama.

Do outro lado, o Cuiabá chega animado após vencer o Coritiba por 3 a 0, fora de casa, e ficar mais próximo da pontuação que o livre do rebaixamento. O time do técnico português António Oliveira conta com a boa fase do atacante Deyverson, que marcou seu 10º gol neste Campeonato Brasileiro.

FICHA TÉCNICA

Local: Arena Pantanal, em Cuiabá (MT)

Data: 21/10/2023 (sábado)

Horário: 18h30

Onde assistir: Premiere

Árbitro: Anderson Daronco (FIFA/RS)

Assistentes: Jorge Eduardo Bernardi (RS) e Tiago Augusto Kappes Diel (RS)

VAR: Daniel Nobre Bins (VAR-FIFA/RS)

Cuiabá: Walter; Matheus Alexandre, Marllon, Empereur e Lucas Mineiro; Raniele, Rikelme e Fernando Sobral; Clayson, Derik e Deyverson. Técnico: António Oliveira

Goiás: Tadeu; Maguinho, Sidimar, Bruno Melo e Hugo; Higor Meritão (Raphael Guzzo), Morelli e Guilherme Marques; Allano, João Magno e Palacios. Técnico: Armando Evangelista