Dado Cavalcanti é o novo treinador do Vila Nova

O Vila Nova confirmou a contratação do técnico Dado Cavalcanti, de 40 anos, como novo treinador para a sequência da Série B do Campeonato Brasileiro.

Dado Cavalcanti chega ao Vila Nova para assumir o comando da equipe após a demissão de Higo Magalhães, desligado do cargo após derrota para o Sampaio Corrêa, por 2 a 0.

Dado Cavalcanti é um treinador com passagens por clubes como Bahia, Paysandu, Náutico, Ceará, Coritiba e Paraná e seu último trabalho antes de assinar com o Vila Nova foi no Vitória-BA.