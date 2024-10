De olho no clássico, Vila Nova terá pelo menos quatro desfalques

LUIZ FELIPE MENDES

A recente derrota por 1 a 0 para o Mirassol gerou diversas repercussões negativas ao Vila Nova, que desperdiçou a oportunidade de retornar ao G4 e ainda perdeu para um adversário direto na Série B. Para o clássico contra o Goiás, no próximo final de semana, o técnico Luizinho Lopes não poderá contar com quatro jogadores suspensos.

Durante a partida contra o Mirassol, no Estádio Campos Maia, os laterais direitos Alex Silva e Fábio foram punidos com o cartão vermelho e ambos cumprem suspensão automática contra o Goiás. Além deles, o goleiro Dênis Júnior e o volante Cristiano levaram o terceiro cartão amarelo e também serão desfalques certos no clássico.

Ainda há a possibilidade de Luizinho Lopes precisar arcar com outras baixas no elenco colorado. O zagueiro Guilherme Lacerda, com lesão no adutor esquerdo, o lateral esquerdo Eric Davis, com dores no joelho direito, e o volante Arilson, com lesão no joelho direito, não enfrentaram o Mirassol e serão reavaliados durante a semana.

A única boa notícia é o retorno do lateral direito Elias, que cumpriu suspensão e volta a ficar disponível. Com isso, ele naturalmente volta ao time titular - Alex Silva e Fábio, expulsos contra o Mirassol, eram os reservas imediatos. Quanto às demais posições, Halls será o substituto de Dênis Júnior e, caso Eric Davis não tenha condições de jogo, Rhuan será mantido na lateral esquerda.

No setor de meio-campo, está tudo indefinido. Com a ausência de Cristiano, Luizinho Lopes tem algumas opções, como apostar em João Lucas um pouco mais à frente e recuar Igor Henrique, ou então mudar o esquema para um 4-4-2 em vez do 4-3-3, assim como fez na goleada sofrida contra o Ceará, fora de casa, a depender da situação física de Arilson.

O duelo contra o Mirassol foi disputado no último sábado (5). Depois disso, o Vila Nova ganhou dois dias de folga e voltará às atividades nesta terça-feira (8), quando Luizinho Lopes começará a procurar soluções na escalação de olho no clássico. O confronto contra o Goiás será no próximo domingo (13), às 18h30, na Serrinha, pela 31ª rodada da Série B.