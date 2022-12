Decisão inédita, Argentina e França vão se enfrentar pela 4ª vez em Copas

Argentina e França vão se enfrentar pela 13ª vez na história e pela quarta vez em uma edição de Copa do Mundo. As seleções, após eliminarem Croácia e Marrocos, respectivamente, na semifinal, decidem o título da Copa do Catar no próximo domingo (18), a partir das 12 horas (de Brasília), no estádio Lusail.

Em Copas, Argentina e França voltam a se enfrentar após o encontro entre as seleções em 2018. Na ocasião, a única vitória francesa no retrospecto, o então precoce craque Mbappé marcou duas vezes em tarde inspirada para ajudar os franceses a baterem os argentinos por 4 a 3, pelas oitavas de final da edição que terminaria com título dos “Le Bleus”.

Os outros dois jogos entre as seleções em Copas foram por fases de grupos. Em 1978, edição que a Argentina foi campeã, Daniel Passarella e Leopoldo Luque marcaram para a albiceleste na vitória de 2 a 1 contra a França, que descontou com Platini.

O primeiro jogo entre França e Argentina na história, também considerando o retrospecto geral, foi na Copa de 1930. A equipe sul-americana venceu pelo placar mínimo (1 a 0), com gol de Luis Monti.

No retrospecto geral, Argentina e França se enfrentaram em 12 ocasiões, sendo três jogos de Copa do Mundo, oito amistosos e um duelo pela antiga Taça Independência, que foi uma “minicopa” idealizada pelo Brasil como parte das comemorações do Sesquicentenário da Independência País.

A Albiceleste venceu seis vezes, três duelos foram de vitórias da França e outros três jogos terminaram empatados.