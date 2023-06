Defesa de Moraes diz que vai recorrer da suspensão de 760 dias imposta pelo STJD

A defesa do lateral Moraes, que está na Aparecidense, informou que vai recorrer da decisão do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), que suspendeu o jogador em 760 dias pela participação no esquema de manipulação de resultados em jogos da Série A de 2022. O julgamento na esfera desportiva ocorreu nesta quinta-feira (1º) e cabe recurso ao Pleno do STJD.

“A defesa do atleta Onitlasi Júnior de Moraes Rodrigues, Moraes Jr., informa que recorrerá da decisão do STJD que suspendeu nosso atleta por 760 dias. Não concordamos com a penalidade e consideramos o período de suspensão injusto”, informou a defesa do jogador, em nota enviada ao jornal.

O julgamento durou mais de oito horas e Moraes esteve presencialmente no tribunal do STJD. O jogador foi julgado com outros sete atletas - veja todas as punições e nomes abaixo: um foi absolvido, dois foram banidos do futebol e outros quatro foram suspensos de formas diferentes.

Confira o resultado do julgamento de cada um dos jogadores:

Moraes (Aparecidense): 760 dias de suspensão e multa de R$ 55 mil;

Gabriel Tota (sem clube): banimento e multa de R$ 30 mil;

Paulo Miranda (sem clube): 1.000 dias de suspensão e multa de R$ 70 mil;

Eduardo Bauermann (Santos): 12 jogos de suspensão;

Igor Cariús (Sport): absolvido;

Fernando Neto (São Bernardo): 380 dias de suspensão e multa de R$ 15 mil;

Matheus Gomes (sem clube): banimento e multa de R$ 10 mil;

Kevin Lomónaco (RB Bragantino): 380 dias de suspensão e multa de R$ 25 mil.

Moraes já estava suspenso preventivamente, por 30 dias, desde o dia 15 de maio. A decisão desta quinta-feira (1º) foi tomada pela 4ª Comissão Disciplinar do STJD em 1ª instância, por isso cabe recurso ao Pleno do Tribunal.

Em depoimento ao Ministério Público de Goiás (MP-GO), que deflagrou a Operação Penalidade Máxima, Moraes revelou que participou do esquema em duas partidas do Brasileirão de 2022. O jogador firmou acordo com o MP-GO e, por isso, não foi denunciado.

A primeira partida foi no dia 10 de setembro de 2022, no duelo do Juventude contra o Palmeiras. O segundo jogo foi no dia 5 de novembro, diante do Goiás. O lateral aceitou receber cartões amarelos nos duelos, o que se concretizou, em troca de valores que poderiam chegar a R$ 80 mil na somatória.

Segundo processo

Moraes não foi denunciado no segundo processo originado da segunda fase da Operação Penalidade Máxima, pois fez um Acordo de Não-Persecução Penal com o MP-GO.

O jogador tem seus direitos econômicos ligados ao Atlético-GO. Estava emprestado ao Juventude quando aceitou receber dois cartões amarelos para favorecer apostas esportivas.

De volta ao clube rubro-negro em 2023, Moraes vivia bom momento quando a segunda fase da operação foi deflagrada. Ele foi afastado no Dragão e, posteriormente, emprestado à Aparecidense, que disputa a Série C do Brasileiro. Moraes disputou apenas um jogo pelo Camaleão.