Depois de Atlético-GO virar Saf, presença de árabes no clube agita torcida

A presença de uma comitiva da Arábia Saudita em Goiânia movimentou a torcida do Atlético-GO nas redes sociais nesta sexta-feira (14). Isso porque a visita deles ao CT do Dragão, nesta sexta-feira (14), ocorre no momento em que o clube oficializou a transição para o regime de Sociedade Anônima do Futebol (Saf) e anunciou que há investidores que têm interesse no Atlético-GO Saf.

No CT do Dragão, esteve o diretor de Planejamento Estratégico e Investimento do Ministério do Esporte da Arábia Saudita, Naif Yousef Aldossany. Ele recebeu de dirigentes do clube uma camisa do Atlético-GO.

No Estádio Antônio Accioly, o telão estampou a bandeira da Arábia Saudita. "Estão deixando a gente sonhar", postou Patrick Rangel Mesquita. "Tomara que dê certo", acrescentou Denilson Felix da Silva, sobre a movimentação dos árabes em Goiás, que teve outro capítulo na quinta-feira (13), quando os princípes Fahid Bin Mansour e Dalman Bin Mansour estiveram com o titular da secretaria da Retomada de Goiás e sócio-proprietário do clube, César Moura, e o vice-governador, Daniel Vilela. Eles também receberam brindes do Atlético-GO.

O agora presidente do Atlético-GO Saf, Adson Batista, negou que as visitas tenham ligação com o investimento e despistou sobre o assunto. "Eles não são candidatos (a investidores). Foram apenas para conhecer o Atlético-GO. E o Atlético-GO constituiu a sua Saf, mas não vendeu Saf para ninguém. Ela é do clube, dos sócios-proprietários. Estamos tentando fazer o clube crescer financeiramente", comentou o dirigente.

Nas redes sociais, o Atlético-GO entrou na brincadeira dos torcedores que ficaram especulando sobre possíveis investimentos nas redes sociais. O Dragão recuperou postagem de fotos de Messi treinando no CT do clube em 2021, durante a Copa América, e publicou: "Meu dia mais fraco depois de virar SAF e receber comitiva saudita".

O Attlético-GO Saf pode receber investimentos, mas Adson Batista, que deixou de ser presidente da clube associativo e se tornou presidente da Saf, afirma que não vai negociar o controle acionário da associação, mas que deseja atrair os investidores sem detalhar como isso será realizado. A intenção é ter receita para a contratação de três atletas do mercado sul-americano na janela de transferência de jogadores na CBF, que será aberta no dia 10 de julho.