Depois de dois anos, Caminhada Ecológica retorna para 29ª edição

Depois de dois anos, a Caminhada Ecológica está de volta. Por causa da pandemia da Covid-19, um dos principais eventos do Grupo Jaime Câmara não foi realizado em 2021 e 2020, mas retorna em 2022 para a 29ª edição. O lema neste ano é “Por um cerrado vivo”.

As inscrições para a seletiva da Caminhada Ecológica estão abertas e poderão ser realizadas até o dia 2 de julho. As informações sobre como se inscrever e o regulamento devem ser consultadas no site www.caminhadaeco.com.br.

Neste ano, a Caminhada Ecológica será percorrida por 29 atletas andarilhos. Serão 25 homens e quatro mulheres, que vão percorrer cerca de 310km, com média de 60km por dia. A edição em 2022 será realizada entre os dias 19 e 23 de julho.

O percurso tem largada em Trindade, com paradas e ações em outras dez cidades goianas: Goianira, Brazabrantes, Caturaí, Inhumas, Itauçu, Itaberaí, Goiás, Faina, Araguapaz até a grande chegada em Aruanã, nas margens do Rio Araguaia.

A Caminhada Ecológica tem uma causa nobre: a preservação do Cerrado. Durante o percurso, moradores das cidades que recebem os andarilhos costumam saudar com palmas, que de certo modo serve para revigorar os participantes, que resistem passo a passo durante o trajeto.