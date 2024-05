Depois de sofrer goleada de 6 a 0 em Belém, Tigre recebe o Papão em Goiânia em duelo protocolar

LUIZ FELIPE MENDES

O clima pode não ser de decisão, mas o Vila Nova entra em campo na noite desta quarta-feira (29), às 20 horas, no Olímpico, para enfrentar o Paysandu pelo jogo de volta da final da Copa Verde. Na ida, o Tigre sofreu uma goleada de 6 a 0 e vai atuar em Goiânia praticamente para cumprir tabela.

(Confira, no fim do texto, escalações, onde assistir e arbitragem)

Os últimos dias foram de turbulência no ambiente colorado. O Vila Nova até começou bem a Série B e, antes de encarar o Paysandu em Belém, estava em 7º lugar. Com a acachapante goleada sofrida na Curuzu, o Tigre entrou em um cenário de crise, em que a primeira baixa foi o técnico Márcio Fernandes, que acabou demitido.

Luizinho Lopes chegou como a reposição para o cargo de treinador e estreou no empate contra o Brusque por 2 a 2, no OBA, pela 7ª rodada da Série B, mas não é ele que estará na beira do campo no Olímpico.

O auxiliar fixo Raphael Miranda é quem ocupará a função, comandando um elenco mesclado de jogadores das categorias de base e reservas do time principal. Os jogadores considerados titulares sequer estarão entre os relacionados.

Devido a um acordo entre os clubes antes do primeiro jogo da final da Copa Verde, o Olímpico terá torcida única do Vila Nova, assim como aconteceu com o Paysandu na Curuzu, na última quarta-feira (22).

No entanto, a expectativa é de casa vazia no mando de campo colorado, que originalmente seria o OBA. A alteração para o Olímpico foi solicitada pelo Vila Nova. A diretoria aumentou o preço dos ingressos e está cobrando R$ 200 para quem desejar acompanhar de perto a definição do título da Copa Verde.

Toda a situação faz ser provável que o Olímpico esteja em silêncio durante a partida, algo semelhante à postura do próprio Vila Nova nos últimos dias. Após a goleada em Belém, o presidente Hugo Jorge Bravo participou de entrevista na apresentação de Luizinho Lopes, na sexta (24). Fora isso, a diretoria colorada vem se blindando e evitando aparições em entrevistas.

A relação com a torcida piorou ainda mais no empate com o Brusque, após um torcedor ser impedido de levantar uma faixa de protesto, pedindo a saída do diretor de futebol Frontini. O Vila Nova afirmou que não solicitou a retirada e o Batalhão Especializado de Policiamento em Eventos (Bepe) da PMGO também.

Ao jornal, o Bepe rebateu a informação do clube de que uma autorização é necessária para exibir faixas no estádio e declarou que também não pediu a retirada da faixa, aumentando a desconfiança por parte do torcedor em relação à diretoria.

Além disso, o número de torcedores no OBA para a partida contra o Brusque pela Série B foi o menor de um jogo do Vila Nova na temporada. Isso pode ocorrer novamente no Olímpico nesta quarta-feira (29).

E o Paysandu?

O Paysandu é o completo oposto. A delegação da equipe paraense chegou tranquilamente em Goiânia no domingo (26) e, desde então, vem realizando treinamentos no CT do Atlético-GO.

Mesmo diante de uma vantagem mais do que confortável no agregado, o técnico Hélio dos Anjos pregou cautela e declarou que utilizará força máxima na decisão da Copa Verde. Já o goleiro Diogo Silva deseja que o Paysandu entre em campo “como se fosse enfrentar a melhor equipe do Brasil”.

FICHA TÉCNICA

Volta da final da Copa Verde

Jogo: Vila Nova x Paysandu

Data: 29/05/24

Horário: 20 horas

Local: Estádio Olímpico, em Goiânia (GO)

Onde assistir: Papão TV (não confirmado)

Árbitro: Angleison Marcos Vieira Monteiro (RO)

Assistentes: Fabiano da Silva Ramires (ES) e Joverton Wesley de Souza Lima (RO)

VAR: Rodrigo Batista Raposo (DF)

Vila Nova: Vitor Hugo; João Vitor, Vitor Graziani, Léo Gama e Marcos Rondon; Bruno Matias, Breno, João Lucas e Estevão (Luciano Naninho); Henrique Almeida (Islan) e Gustavo Pajé. Técnico: Raphael Miranda.

Paysandu: Diogo Silva; Edilson, Lucas Maia, Carlão e Kevyn; João Vieira, Leandro Vilela e Juninho; Esli Garcia, Nicolas e Ruan Ribeiro. Técnico: Hélio dos Anjos.

Ingressos: 200 reais (meia-entrada para torcedores com a camisa do Vila Nova)