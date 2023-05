Deputado apresenta pedido para árbitros deporem na CPI das apostas esportivas

O deputado Ricardo Silva (PSD/SP) apresentou um requerimento para que árbitros de futebol, que apitaram jogos da Série A do ano passado que tiveram algum tipo de manipulação de resultado, prestem depoimentos à CPI das apostas esportivas.

Nenhum profissional da arbitragem é investigado, denunciado ou réu nos processos originados pela Operação Penalidade Máxima, do Ministério Público de Goiás (MP-GO).

O requerimento foi divulgado na última terça-feira (23) e aguarda para entrar em pauta para votação. O requerimento foi divulgado na última terça-feira (23) e aguarda para entrar em pauta para votação. Árbitros que apitaram jogos da Série B e competições estaduais não aparecem na lista, apenas profissionais que trabalharam em partidas da Série A.

Entre os árbitros, está o goiano Jefferson Ferreira, que apitou o jogo entre Palmeiras e Juventude, no dia 10 de setembro de 2022, pela 26ª rodada do Brasileirão.

Nesta partida, o lateral esquerdo Moraes, ex-Juventude e hoje na Aparecidense, aceitou receber um cartão amarelo. Ele recebeu R$ 5 mil antecipado e a promessa de pagamento de R$ 30 mil. Em depoimento ao MP-GO, o jogador confirmou participação no esquema e assinou acordo. Ele não é réu e não foi denunciado nos processos gerados pela Operação Penalidade Máxima.

Os outros árbitros são Dyorgines José Padovani/ES, Caio Max/RN, Edina Batista/SP, Marcelo de Lima Henrique/CE e Bráulio Machado/SC.

Na justificativa, o deputado explica que os “árbitros podem possuir informações cruciais que possam auxiliar na identificação de indícios de manipulação de resultados e esquemas de aposta”.

O pedido entrará em pauta para votação. Se aprovado, os árbitros devem prestar depoimentos na CPI das apostas em data a ser confirmada.

Veja quais partidas cada árbitro apitou:

Palmeiras 2x1 Juventude - 26ª rodada: Jefferson Ferreira de Moraes/GO

Juventude 1x1 Fortaleza - 27ª rodada: Dyorgines José Padovani/ES

Ceará 1x1 Cuiabá - 32ª rodada: Caio Max/RN

Goiás 1x0 Juventude - 36ª rodada: Edina Batista/SP (Fifa)

RB Bragantino 1x4 América-MG - 36ª rodada: Marcelo de Lima Henrique/CE

Santos 1x1 Avaí - 36ª rodada: Caio Max/RN

Cuiabá 1x1 Palmeiras - 36ª rodada: Bráulio Machado/SC

Botafogo 3x0 Santos - 37ª rodada: Bráulio Machado/SC

Veja o que ocorreu em cada partida:

Palmeiras 2x1 Juventude - 26ª rodada da Série A

O lateral esquerdo Moraes*, ex-Juventude e hoje no Atlético-GO, aceitou receber um cartão amarelo na partida. O valor de R$ 5 mil foi pago de maneira antecipada e ele recebeu a promessa de pagamento total de R$ 30 mil.

O que aconteceu na partida: Moraes recebeu cartão amarelo aos 27 minutos do 1º tempo por uma falta temerária (dar ou tentar dar uma rasteira ou um calço em um adversário na disputa de bola).

Juventude 1x1 Fortaleza - 27ª rodada da Série A

O zagueiro Paulo Miranda, ex-Juventude e que estava no Náutico, aceitou receber um cartão amarelo na partida. O valor de R$ 5 mil foi pago de maneira antecipada na conta do meia Gabriel Tota, ex-Juventude e que está no Ypiranga-RS, e a promessa foi de pagamento total de R$ 60 mil.

O que aconteceu na partida: o zagueiro Paulo Miranda recebeu cartão amarelo aos 18 minutos do 1º tempo por uma falta temerária (dar ou tentar dar uma rasteira ou um calço em um adversário na disputa de bola).

Goiás 1x0 Juventude - 36ª rodada da Série A

O lateral esquerdo Moraes, ex-Juventude e hoje no Atlético-GO, aceitou receber um cartão amarelo na partida. O valor de R$ 20 mil foi pago de maneira antecipada e ele recebeu a promessa de pagamento total de R$ 50 mil.

O zagueiro Paulo Miranda, ex-Juventude e que estava no Náutico, aceitou receber um cartão amarelo na partida. O valor de R$ 10 mil foi pago de maneira antecipada e ele recebeu a promessa de pagamento total de R$ 50 mil.

O que aconteceu na partida: Moraes e Paulo Miranda receberam cartões amarelos aos 4 minutos do 1º tempo. O lateral por cometer uma falta tática e o zagueiro por reclamação contra a arbitragem.

Ceará 1x1 Cuiabá - 32ª rodada da Série A

O lateral esquerdo Igor Carius, ex-Cuiabá e que está no Sport, aceitou receber um cartão amarelo na partida. O valor de R$ 5 mil foi pago antecipadamente. O valor total ainda não foi confirmado pela investigação.

O que aconteceu na partida: o lateral esquerdo recebeu cartão amarelo aos 30 minutos do 1º tempo por uma falta temerária (dar ou tentar dar uma rasteira ou um calço em um adversário na disputa de bola).

RB Bragantino 1x4 América-MG - 36ª rodada da Série A

O zagueiro Kevin Lomonaco*, afastado pelo RB Bragantino, aceitou participar do esquema. Ele foi orientado a receber um cartão amarelo na partida. O valor de R$ 30 mil foi pago de maneira antecipada, com a promessa de pagamento total de R$ 70 mil.

O que aconteceu na partida: o zagueiro recebeu cartão amarelo aos 23 minutos do 1º tempo por uma falta temerária (dar ou tentar dar uma rasteira ou um calço em um adversário na disputa de bola).

Santos 1x1 Avaí - 36ª rodada da Série A

O zagueiro Eduardo Bauermann, afastado pelo Santos, aceitou participar do esquema. Ele foi orientado a receber um cartão amarelo na partida. O valor de R$ 50 mil foi pago de maneira antecipada. O valor total da promessa ainda não foi confirmado pela investigação.

O que aconteceu na partida: o zagueiro Eduardo Bauermann não recebeu cartão amarelo.

Botafogo 3x0 Santos - 37ª rodada da Série A

O zagueiro Eduardo Bauermann, afastado pelo Santos, aceitou participar do esquema. Ele foi orientado a ser expulso na partida. A aposta feita pelos apostadores após a aposta anterior (jogo 7) não ter sido concluída.

O que aconteceu na partida: o zagueiro Eduardo Bauermann foi expulso, mas consta na súmula que o cartão vermelho foi apresentado após o jogo. Casas de apostas consideram expulsões apenas no tempo regulamentar.

Cuiabá 1x1 Palmeiras - 36ª rodada da Série A

O lateral esquerdo Igor Carius, ex-Cuiabá e que está no Sport, aceitou receber um cartão amarelo na partida. A promessa foi de pagamento de R$ 60 mil.

O que aconteceu na partida: o lateral esquerdo não foi punido com nenhum cartão.