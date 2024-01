Didier Deschamps é o único campeão da Copa do Mundo como jogador e técnico ainda vivo

Após as mortes de Mario Jorge Lobo Zagallo e Franz Beckenbauer, o francês Didier Deschamps é o único campeão da Copa do Mundo como jogador e como treinador ainda vivo.

Ele é o único remanescente do trio que conquistou o feito, tendo vencido a Copa jogando, em 1998, e treinando a seleção francesa, em 2018. Zagallo levantou as taças como jogador (1958 e 1962), treinador (1970) e coordenador técnico (1994), enquanto Beckenbauer foi campeão atuando pela Alemanha Ocidental (1974) e comandando a seleção (1990).

O francês de 55 anos atuou como volante na carreira. Relevado pelo Nantes, ele também jogou por Olympique de Marselha, Juventus, Chelsea e Valencia antes de se aposentar, em 2001. Conquistou duas vezes a Liga dos Campeões como jogador, uma pelo Olympique (1992/93) e outra pela Juventus (1995/96).

É treinador da França desde 2012, tendo levado os Bleus às duas últimas finais da Copa. Além do título mundial, foi campeão da Liga das Nações da Uefa em 2020/21. Foi eleito treinador do ano pela Fifa em 2018, após o título da Copa sobre a Croácia na final.

LUTO NO ESPORTE

Em menos de três dias, o futebol perdeu Zagallo e Beckenbauer. A notícia da morte do ídolo brasileiro foi dada na noite de sexta-feira (5), enquanto a do alemão saiu nesta segunda-feira (8).

Eles são duas lendas do esporte. O brasileiro é o único tetracampeão do mundo, e o zagueiro alemão foi o capitão e comandou a seleção na conquista histórica de 1974, derrotando a Laranja Mecânica de Cruyff.