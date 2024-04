Diretor de futebol do Goiás pede paciência com contratações e reforça que elenco terá mudanças

O diretor de futebol do Goiás, Lucas Andrino, reforçou que o elenco esmeraldino terá mudanças nas próximas semanas. O dirigente participou de uma coletiva de imprensa diferente com representantes de mídias independentes da equipe alviverde, nesta sexta-feira (5).

Lucas Andrino voltou a dizer que o elenco do Goiás terá mudanças, mas salientou que isso não será feito da “noite para o dia”.

“Vão haver movimentações (do Goiás no mercado), mas é impossível serem feitas da noite para o dia. Isso serve para saídas quanto chegadas”, disse Lucas Andrino, que frisou que os reforços serão contratados com característica de jogo que se adaptarem às ideias do técnico Márcio Zanardi.

O dirigente evitou citar nomes de jogadores que podem deixar o Goiás. Os atacantes Getúlio e Vinícius receberam propostas nas últimas semanas e podem estar de saída do clube goiano.

“Falar sobre nomes é delicado. Entendo que existe desgaste, é nítido e notório para mim e aos atletas. Existem contratos em vigência e medidas precisam ser feitas para analisar qual e como será a saída, se houver. Conversei com atletas no particular, o respeito tem que existir e não abro mão. Atleta não desempenhar bem é algo que acontece no futebol, alguém pode sair e jogar muito em outro clube, mas as decisões vão ser tomadas”, acrescentou.

A primeira contratação de Lucas Andrino pelo Goiás foi a do volante Marcão, ex-Atlético-GO, Sport, Cuiabá e que estava no Vietnã.

“Acompanho (o Marcão) há muito tempo, é um atleta que tem muito do que a gente pensa de nível de jogo, liderança e elenco. O Marcão, apesar de ter ido para um mercado alternativo, é um atleta que nunca sofreu com lesão, compete e se entrega muito assim foi em toda a carreira”, justificou Lucas Andrino.

O diretor de futebol espera blindar o elenco de críticas e principalmente de possível conturbações políticas que costumam fazer parte da rotina de clubes de futebol que não vivem boa fase.

“Essa é uma atitude que no Conselho de Administração e no Luciano (Paciello, CEO) de que existe a necessidade de profissionalização e entender o futebol de forma mais correta. Não posso responder pelo que aconteceu, mas o Goiás merece isso. É um clube gigante, com todo respeito aos adversários. Estrutura importante, história bonita e clube de potencial. Vamos nos dedicar 100% a isso. Vou blindar a comissão técnica com bons profissionais, não tem outro jeito”, pontuou.

O Goiás segue os treinamentos sob comando do técnico Márcio Zanardi durante a preparação para a estreia da Série B. O primeiro jogo da equipe esmeraldina será diante do Ceará, fora de casa, entre os dias 19 e 21 de abril.